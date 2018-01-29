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TRT spikeri Duygu Dalkılıç PKK yerine TSK dedi, kanala tepki yağdı

TRT spikeri Tuğba Dalkılıç canlı yayında 'Terör örgütü PKK sivillere bu noktadan saldırıyordu' yerine yanlışlıkla 'TSK sivillere işte bu noktadan saldırıyordu" dedi. TRT, canlı yayın kazası sonrası açıklama yaptı. Spiker Dalkılıç da Twitter'da yaptığı açıklamada yanlışlıkla söylediğini belirterek özür diledi.

29 Ocak 2018, Pazartesi 09:34
TRT spikeri Duygu Dalkılıç PKK yerine TSK dedi, kanala tepki yağdı
TRT spikeri Tuğba Dalkılıç hakkında yayın sırasında yaptığı "TSK, sivil halka bombardıman gerçekleştiriyor" anonsu nedeniyle inceleme başlatıldı.
 

TRT AÇIKLAMA YAPTI: CANLI YAYIN KAZASI

TRT Haber'den konuya dair yapılan açıklama şöyle:

"28.01.2018 tarihinde (bugün) Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ÖSO ile birlikte Zeytin Dalı harekâtı çerçevesinde Burseya Dağı’nı ele geçirmek için başlattığı operasyon TRT Haber kanalında başarılı bir şekilde izleyicilerimize ulaştırılmıştır. Operasyonun yapıldığı Burseya Dağı’ndan canlı görüntülerle aktarılan yayın sırasında ekranda olan spikerimiz, bağlantı yaptığı muhabirimiz Bülent Çulcuoğlu’nun ifadelerini canlı yayının vermiş olduğu heyecanla yanlış aktarmıştır. Bu istenmeyen bir canlı yayın kazasıdır.

Yaşanan bu üzücü hatanın ardından spikerimiz derhal ekrandan çekilmiş, yerine yeni bir arkadaşımız görevlendirilmiştir. Ayrıca söz konusu spikerimiz hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurur ve yaşanan bu hata nedeniyle özür dileriz."

İşte o görüntüler: 


 

SPİKER DALKILIÇ DA ÖZÜR DİLEDİ


TRT spikeri Dalkılıç, Twitter'dan yaptığı bir açıklamayla söz konusu ifadeleri yanlışlıkla söylediğini belirterek özür diledi. Dalkılıç, Twitter’da, “Bugün TRT Haber ekranlarında yaptığım canlı yayın sırasında, ‘terör örgütü PKK Burseya tepesinden sivilleri vuruyor’ diyecekken sehven TSK dedim. Tamamen yayın heyecanıyla yapılmış bir hataydı. Kamuoyundan çok özür diliyorum” ifadelerini paylaştı.

   


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