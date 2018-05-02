TRT sunucusu Erdoğan Arıkan ARÜ'ye misafir oldu

Senim Tanay

TRT Spor Sunucusu Erdoğan Arıkan ARÜ’lü öğrencilere yaşam hikayesini ve tecrübelerini anlattıktan sonra sahneye çıkan öğrencilere diksiyon dersi verdi. Konuşmanın ve doğru iletişimin inceliklerini anlatan TRT Spor Sunucusu konferansta hem güldürdü hem de iletişimin inceliklerini anlattı.Konferans bitiminde katılımından dolayı Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez ve Ardahan Üniversitesi Rektörü Mehmet Biber, TRT sunucusu Erdoğan Arıkan’a hediye takdim ettiler.TRT Spor Sunucusu Erdoğan Arıkan ARÜ’lü öğrenciler ile öz çekim yaptı.