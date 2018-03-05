Trüf mantarı kaçakçılığına 466 bin liralık rekor ceza

Trakya ormanlarından topladığı pahalı trüf mantarını belgesiz ve izinsiz olarak yurt dışına çıkarmak isteyen İtalyan uyruklu kişiye, 466 bin 509 lira para cezası kesildi. İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, 'Orman köylüleri, özellikle köpekle dolaşan yabancıları Orman İdaresi'ne haber versin' uyarısı yaptı

05 Mart 2018, Pazartesi 16:46
Trüf mantarı kaçakçılığına 466 bin liralık rekor ceza
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, beyaz trüf (Tuber borchii) mantarı arayan kişilere karşı, koruma ve denetim faaliyetlerine hız verildiği bildirildi.
 

KİLOSU BÜYÜK ALTIN DEĞERİNDE


Açıklamada, Türkiye’de çok bilinmeyen ancak ticari değeri yüksek olan beyaz trüf mantarının kilosunun 250 euroya (1175 TL) satıldığı belirtildi.

Bir İtalyan vatandaşının, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Trakya Bölgesi’ndeki ormanlardan kaçak olarak topladığı, piyasa değeri 34 bin lira olan 28 kilo 960 gram beyaz trüf mantarını, yurt dışına izinsiz çıkarmak isterken Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda yakalandığı kaydedilen açıklamada, söz konusu kişiye 466 bin 509 lira para cezası kesildiği ifade edildi.

Trüf mantarını bulmada özel eğitimli köpekler kullanılıyor

Bu olayın ardından İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce, devlet ormanlarında kaçak yollarla trüf toplayanlara karşı koruma ve denetim faaliyetlerine hız verildiği aktarıldı.


KÖPEKLE DOLAŞAN YABANCILARA DİKKAT


Açıklamada, görüşlerine yer verilen İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, Türkiye’deki önemli doğal zenginliklerden ve kıymetli bitki türlerinden olan trüf mantarından sürdürülebilir faydalanma ilkesine zarar verecek kanunsuz müdahalelere izin vermeyeceklerini kaydetti. Bu yola tevessül edenlerin en ağır şekilde cezalandırılacağını belirten Ateş, orman köylülerine, özellikle köpekle dolaşan yabancıları, yetkililere bildirmeleri konusunda çağrıda bulundu. 


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