Trump'a kızan Meksika Başkanı Nieto ABD ziyaretini iptal etti

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto’nun, Trump ile görüşmek üzere Washington'a yapacağı resmi ziyaretini sonlandırdığı belirtildi. Sınır boyuna yapılması planlanan güvenlik duvarı iki ülke arasında gerilimi yükseltmişti

Trump'a kızan Meksika Başkanı Nieto ABD ziyaretini iptal etti
Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ABD’ye gerçekleştireceği ziyareti iptal etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meksika Başkanıyla yaptığı telefon görüşmesinin gergin geçmesinin ardından Başkan Enrique Pena Nieto'nun, Mart ayının başlarında ABD’ye yapacağı resmi ziyaretinin bir fayda getirmeyeceği ve gerginliğin devam etmesinin olanaklar dahilinde olması nedeniyle iptal ettiği duyuruldu. Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto’nun Beyaz Saray’a yapacağı ziyaretle ilgili açıklama yapan Beyaz Saray yetkilisi, 20 Şubat'ta Trump ve Nieto arasında gerçekleşen ve çok gergin geçen telefon görüşmesinin ardından ziyaretin askıya alındığını doğruladı. 

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ve Donald Trump arasında geçen telefon görüşmesi sırasında Trump’ın Meksika sınır boyuna yapılması planlanan güvenlik duvarı inşaatının maliyetini karşılamayacağını ve duvar inşaatının maliyeti olan 25 milyar doları Nieto’nun ödemesini istediği ifade edildi. 


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