Trump’a yüksek mahkemeden darbe

Yüksek mahkeme, çocuk yaşta ABD’ye gelen 800 bin göçmene yasal statü sağlayan DACA programını iptal kararının durdurulması kararı verdi. DACA PROGRAMI OBAMA TARAFINDAN YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTU Yüksek mahkemenin aldığı bu karar, Trump yönetiminin programa son verme çabalarının potansiyel olarak engellendiği belirtiliyor.DACA olarak bilinen program, 2012 yılında Obama yönetimi tarafından yürürlüğe konulmuştu. Trump'tan göçmenlere çok ağır sözler: Neden iğrenç ülkelerden gelenleri burada isteyelim Trump, göçmen vizesi almayı zorlaştıran kararnameyi imzaladı İHA