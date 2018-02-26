Trump’a yüksek mahkemeden darbe

DACA



DACA PROGRAMI OBAMA TARAFINDAN YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTU

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Haber Merkezi

Yüksek mahkeme, çocuk yaşta ABD’ye gelen 800 bin göçmene yasal statü sağlayanprogramını iptal kararının durdurulması kararı verdi.Yüksek mahkemenin aldığı bu karar, Trump yönetiminin programa son verme çabalarının potansiyel olarak engellendiği belirtiliyor.DACA olarak bilinen program, 2012 yılında Obama yönetimi tarafından yürürlüğe konulmuştu.İHA