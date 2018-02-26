Trump’a yüksek mahkemeden darbe

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin iptal ettiği ve 5 Mart tarihinde ise kaldırılmasının planlandığı DACA programının iptalinin durdurulmasına karar verdi

Trump’a yüksek mahkemeden darbe
Yüksek mahkeme, çocuk yaşta ABD’ye gelen 800 bin göçmene yasal statü sağlayan DACA programını iptal kararının durdurulması kararı verdi.


DACA PROGRAMI OBAMA TARAFINDAN YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞTU


Yüksek mahkemenin aldığı bu karar, Trump yönetiminin programa son verme çabalarının potansiyel olarak engellendiği belirtiliyor.DACA olarak bilinen program, 2012 yılında Obama yönetimi tarafından yürürlüğe konulmuştu.

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İHA


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