Trump: Aile içi şiddete karşıyım, söylemeye gerek yok

, iki danışmanının kadına şiddet suçlamaları sebebiyle istifa etmesinin üzerinden 9 gün geçtikten sonra nihayet desteği kesip kınama açıklaması yaptı: ''Her türden aile içi şiddete kesinlikle karşıyım. Bunu herkes bilir, neredeyse söylemeye gerek yok.''Trump,y'daki personel şefi, kıdemli danışmanıve ardından danışmanı, konuşmalarının yazarı David Sorensen'in eski eşlerinin dayak suçlamaları yüzünden istifa etmelerinin üzerinden bir haftayı aşkın zaman geçtikten sonra şiddeti kınayan açıklama yaptı.ın'daki yeni ekiple ilgili güvenlik soruşturması sırasında Porter'ın iki eski eşi ve Sorensen'in eski eşi evliliklerinde fiziksel şiddete uğradıklarını bildirdiğinden, Trump yönetimi, aylardır suçlamaları bildiği halde danışmanların görevde kalmasına göz yummakla suçlanıyor.İstifalar sırasında da kınamada bulunmayan Trump, tepkilerin çığ gibi büyümesi karşısında ''Her türden aile içi şiddete kesinlikle karşıyım. Bunu herkes bilir, neredeyse söylemeye gerek yok'' açıklamasını yapmak zorunda kaldı.Oysa ABD Başkanı geçen hafta Oval Ofis'te gazetecilere açıklama yaparken Porter'ın suçlamaları reddettiğine vurgu yapmıştı.''Sizin de bildiğiniz gibi Porter masum olduğunu söylüyor, bence bunu unutmamalısınız. Porter dün masum olduğunu kuvvetle söyledi, dolayısıyla onunla bu konuda konuşmak zorundasınız'' diyen Trump, ertesi gün de boş iddialar yüzünden hayatları mahvolan insanlara sempatisini dile getirdiği bir tweet atmıştı:''İnsanların hayatları sırf bir suçlama yüzünden paramparça oluyor, mahvoluyor. Bazıları doğru, bazıları yanlış çıkıyor. Bazıları eski, bazıları yeni oluyor. Yalan yere suçlanan kişinin hayatı bir daha düzelmiyor, hayatı ve kariyeri bitiyor. Mahkeme kararıyla sabit olmadıkça suçlu sayılmamak kalmadı mı artık?''Bu hafta başında gazetecilerin Trump'ın kadına şiddeti niye kınamadığı sorularıyla karşılaşan ​Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, 'Başkan'ın sessizliğinin bu suçlamaları ne kadar ciddiye aldığıyla ilgili bir tavır olmadığını' savundu. Trump'ın istifa ettiği sırada Porter'a 'hayatta en iyi şeyleri dilediği' sözünü söylemeye devam edip etmediği sorusu üzerine Sanders, ''ABD Başkanı tüm Amerikalılara her ne yapıyorlarsa başarı diler, geçmişte bazı sorunlar yaşamışlarsa bile Başkan tüm Amerikalılara başarı diler'' dedi.Trump, yazın'de şiddet estiren ve bir kişinin ölümüne yol açan ırkçı grupları da ancak tepkiler karşısında olayın üzerinden 48 saatten uzun zaman geçtikten sonra kınamıştı.