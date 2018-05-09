Trump anlaşmadan çekildi dolar 4.37'yi gördü (Dolar ne kadar?)

DOLAR YİNE REKOR KIRDI

PETROL FİYATLARI DA YÜKSELİŞTE

Adem Özdoğan

ABD Başkanı Trump'ın İran ile varılan nükleer anlaşmasından çekilme kararı sonrası dolar güne yükselişle başladı. Dün akşam 4.30 lira seviyelerinden kapanış yapan dolar, ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararının ardından yükselişe geçti.Dün günü 4.30'lu seviyelerden kapatan kur, kararın açıklanması sonrası uluslararası piyasalarda 4.35 TL'ye kadar yükseldi. Kur bu sabah 4.3744 seviyesine çıkarak rekor tazeledi. Euro/TL ise rekor seviyesine yakın 5,1794 seviyesine çıktı. Merkez Bankası'nın dövize müdahalesinin ardından dolar 4.28'e gerilediABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin İran nükleer anlaşmasından çekileceğini duyurmasının ardından petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti ve bu sabah 76.67 dolara ulaştı.