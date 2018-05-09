Esnaf İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Trump anlaşmadan çekildi dolar 4.37'yi gördü (Dolar ne kadar?)

Dolar kuru yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekileceğini açıkladı. ABD Başkanı Trump'ın İran kararı sonrası dolar bu sabah 4.3744 ile bir rekor daha kırdı. Merkez Bankası'nın dövize müdahalesinin ardından dolar 4.28'e geriledi

09 Mayıs 2018, Çarşamba 11:02
Trump anlaşmadan çekildi dolar 4.37'yi gördü (Dolar ne kadar?)
ABD Başkanı Trump'ın İran ile varılan nükleer anlaşmasından çekilme kararı sonrası dolar güne yükselişle başladı. Dün akşam 4.30 lira seviyelerinden kapanış yapan dolar, ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararının ardından yükselişe geçti. 
 

DOLAR YİNE REKOR KIRDI


Dün günü 4.30'lu seviyelerden kapatan kur, kararın açıklanması sonrası uluslararası piyasalarda 4.35 TL'ye kadar yükseldi. Kur bu sabah 4.3744 seviyesine çıkarak rekor tazeledi. Euro/TL ise rekor seviyesine yakın 5,1794 seviyesine çıktı.  Merkez Bankası'nın dövize müdahalesinin ardından dolar 4.28'e geriledi
 

PETROL FİYATLARI DA YÜKSELİŞTE


ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin İran nükleer anlaşmasından çekileceğini duyurmasının ardından petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti ve bu sabah 76.67 dolara ulaştı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Konutta ucuz kredi fırsatı

Konutta ucuz kredi fırsatı
618 bin yaşlıya zam

618 bin yaşlıya zam
SSK emeklisine en az bin 655 TL

SSK emeklisine en az bin 655 TL

Akaryakıtta indirim müjdesi! Akaryakıt litre fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıtta indirim müjdesi! Akaryakıt litre fiyatları ne kadar oldu?

Bayrak ikramiyesiyle ilgili merak edilen her şey

Bayrak ikramiyesiyle ilgili merak edilen her şey
ABD'nin İran kararı petrol fiyatlarını yükseltti

ABD'nin İran kararı petrol fiyatlarını yükseltti
John Maxwell ilk kez Türkiye'ye geliyor!

John Maxwell ilk kez Türkiye'ye geliyor!
Dolar rekora doymuyor

Dolar rekora doymuyor
8 Mayıs güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

8 Mayıs güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Yerli otomobilin CEO'su cuma günü açıklanacak

Yerli otomobilin CEO'su cuma günü açıklanacak