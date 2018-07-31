Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'in ticaret savaşları çıkaran ABD Başkanı Donald Trump'ı geçen hafta ziyaret edip 'ateşkes' sağlamasının ardından bu kez İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Beyaz Saray'a konuk oldu.

Conte, popülist eğilimli 5 Yıldız Hareketi ile aşırı sağ eğilimli Kuzey Birliği'nin oluşturduğu koalisyon hükümetine başbakanlık ettiğinden, Trump'a yakın çizgide bir siyasi, dolayısıyla ABD Başkanı'nın 'göçle mücadele' konusunda övgülerine mazhar oldu.

Ortak basın toplantısında Azerbaycan doğalgazını Avrupa Birliği'ne (AB) ulaştıracak Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) projesi de gündeme geldi.

TAP'tan 'rakip boru hattı' diye söz eden Trump, Avrupa Birliği'nin cebinden para vererek ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı gerçekleştirmek için onlarca liman inşa edeceğini iddia etti:

'DAHA FAZLA REKABET'

"Evet, Sayın Başbakan, umarım o rakip boru hattını yapmaya muvaffak olursunuz. Ve biz de çoktandır AB ile birtakım yerlere, maliyetini kendilerinin ödeyeceği, en az 9 — en fazla 11 yeni liman yapmaları konusunu konuşuyoruz. Böylece Avrupa'nın çeşitli bölgelerine gemilerle LNG ihraç edebileceğiz. Ve bu daha fazla rekabet anlamına gelecek."

'TAP STRATEJİK ÖNEMDE'

Conte ise bu konuyu Trump ile konuştuğunu teyit edip 'İtalyan hükümetinin TAP'ın İtalya, Güney Avrupa ve Akdeniz bölgesine enerji tedariki açısından stratejik bir çalışma olduğunun tümüyle bilincinde olduğunu' söyledi.

'YEREL HALKIN ENDİŞELERİ KAALE ALINACAK'

Ama İtalya Başbakanı, TAP'ın geçeceği bölgelerin halkında bazı belirsizlikler olduğunu, İtalya'ya döndüğünde konuyu ilgili bakanlarla ele alıp yerel yetkililerle görüşeceğini, böylelikle yerel halkın endişelerini hesaba katan uygun bir çözüm bulmaya çalışacağını sözlerine ekledi.

'Sıfır gümrük vergisi' uzlaşısına varılan Trump-Juncker görüşmesinden çıkan diğer bir sonuç da AB'nin ABD'den soya fasulyesi ve LNG alımını artırmayı kabul etmesi olmuştu.

AVRUPA, AMERİKAN GAZINA UZAK

ABD geçen yıl 22.3 milyar dolarlık LNG ihracat etti, bunun sadece 1.4 milyar dolarlık kısmını AB satın aldı.

TRUMP İLE MERKEL ARASINDA KUZEY AKIMI

Trump AB'ye ''Rus gazına bağımlısınız, bunu azaltmak için Amerikan gazı almalısınız'' iddiasıyla baskı yapıyor.

Baskının odağında da Rusya ile Kuzey Akımı 2 anlaşması yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel var.