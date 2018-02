Trump: En muhteşem işim Kudüs

'SÖZÜMÜN ERİYİM'

ABD Başkanı Donald Trump'un destekçisi Sheldon Adelson'ın sahibi olduğu İsrail Hayom gazetesine konuşan Trump, 6 Aralık'ta Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanımasının, görevde geçirdiği sürenin doruk noktasını oluşturduğunu söyledi.

Bu kararının Filistinliler, Araplar ve Müslüman ülkelerde yarattığı öfkeyi umursar gözükmeyen Trump, hep sözünün eri bir adam olduğunu, seçim kampanyasında verdiği Küdüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma sözünü tutarak bunu kanıtladığını ve bir an için olsun bu kararından pişman olmadığını belirtti.

Gazetenin genel yayın yönetmeni Boaz Bismuth'un başkanlığının ilk yılındaki en unutulmaz anını sorması üzerine Trump hiç duraksamadan şunları söyledi: ''Bence en muhteşem anım Kudüs'tü. Kudüs'ü sizin güzel başkentiniz olarak tanımam çok önemliydi, pek çok kişi için son derece önemli bir karardı, bunun için bana teşekkür ettiler. Tümüyle dürüst olmam gerekirse bana teşekkür etmeyenler de vardı. Ama çok önemli bir sözdü ve ben yerine getirdim.''

''Başkanlığınızın ilk yılında Kudüs'ü tanıyacağınızı öngörüyor muydunuz'' sorusu üzerine ''Evet, bunu ilk yılımda yapmak istediğimi söylemiştim'' karşılığını veren Trump, diğer başkanların kampanyalarında vaat etmelerine karşın aşırı baskı altında kaldıklarından bu kararı alamadığını, onları engellemek için muazzam çaba harcandığını öne sürdü.

Bismuth'un ''Küdüs'ü tanımam onu müzakere masasının konusu olmaktan çıkardı'' sözüyle ne kast ettiğini sorması üzerine Trump ''Küdüs'ü müzakere masasının konusu olmaktan çıkararak İsrail'in başkenti olduğunu çok net ortaya koydum. Spesifik sınırlara gelince, bu konuda iki taraf hangi karara varırsa onu destekleyeceğim'' dedi.

Bismuth'un ''Küdüs'ü başkenti olarak tanımanız karşılığında İsrail'in yapması gereken bir şey var mı'' diye sorarak İsrail'den ödün bekleyip beklemediğini yokladığı Trump ''Bence her iki tarafın (İsrail-Filistin) da bir barış anlaşmasına ulaşmak için önemli ödünler vermesi gerekecek'' diye konuştu.