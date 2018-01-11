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Trump geldi... İspanya ABD'yi geçti

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, İspanya'nın terör saldırıları ve Katalonya'nın bağımsızlık referandumu sonucu çıkan olaylara rağmen 2017'de 82 milyon turist çekerek ABD'yi geçtiğini ve Fransa'dan sonra en çok ziyaret edilen ülke olduğunu söyledi.

Trump geldi... İspanya ABD'yi geçti
The Local'da yer alan habere göre İtalya ziyareti sırasında sığınmacı sorununu konu alan bir zirvede yaptığı konuşmada turizm gelirlerinin yüzde 12 artarak 87 milyar euroya (105 milyar dolar) ulaştığını aktaran Rajoy "İspanya'yı ziyaret eden turist sayısı, geçtiğimiz yıl yaşanan terör saldırıları ve en cazip turistik bölge olan Katalonya'da yaşanan siyasi krize rağmen yüzde 9 artarak 82 milyona ulaştı" dedi.

Bu artışla İspanya'yı ziyaret eden turist sayısı 2017 yılında resmi rakamlara göre beşinci kez art arda yeni bir rekor kırmış oldu.

İKİNCİ SIRAYA GEÇTİ


Bu artışla İspanya en çok ziyaret edilen ikinci ülke ABD'yi geçerek Fransa'yı takiben ikinci sıraya oturdu. Fransa Dışişleri Bakanlığı Aralık ayında 2017 yılında ülkenin çektiği turist sayısının 89 milyona ulaşmasını beklediklerini açıklamıştı. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre 2016 yılında İspanyayı 75.3 turist ziyaret etmiş, 75.6 milyon turist çeken ABD ise 82.6 milyon turist alan Fransa'dan sonra ikinci sıradaydı.

TRUMP ETKİSİ


ABD Uluslararası Ticaret İradesi verilerine ABD, Donald Trumpın ABD başkanlığını devraldığı ilk beş ayda turist sayılarında bir düşüş kaydetti ve ülkeyi ziyaret eden turist sayısı birinci çeyrekte yüzde 5, ikinci çeyrekte ise yüzde 3 düştü.


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