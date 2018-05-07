Trump: Gina Haspel'i teröre karşı çok sert diye istemiyorlar

11 Eylül saldırıları sonrası 'terör zanlılarının' kaçırılıp esir alınması ve işkenceden geçirilmesi programını yönetmiş olan Gina Haspel'in CIA Direktörü olmasına karşı çıkanlara, ABD Başkanı Donald Trump tepki gösterdi

Trump: Gina Haspel'i teröre karşı çok sert diye istemiyorlar
Twitter hesabından açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump, 'işkenceci' lakaplı Gina Haspel'den 'CIA Direktörlüğü için son derece saygın adayım' diye söz etti.

 
ABD Başkanı, ''CIA Direktörlüğü için son derece saygın adayım Gina Haspel, eleştirilerin hedefinde, çünkü kendisi Teröristlere karşı çok sert biri'' dedi.


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