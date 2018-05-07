Trump: Gina Haspel'i teröre karşı çok sert diye istemiyorlar

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11 Eylül saldırıları sonrası 'terör zanlılarının' kaçırılıp esir alınması ve işkenceden geçirilmesi programını yönetmiş olan Gina Haspel'in CIA Direktörü olmasına karşı çıkanlara, ABD Başkanı Donald Trump tepki gösterdi
My highly respected nominee for CIA Director, Gina Haspel, has come under fire because she was too tough on Terrorists. Think of that, in these very dangerous times, we have the most qualified person, a woman, who Democrats want OUT because she is too tough on terror. Win Gina!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Mayıs 2018