Trump: Gina Haspel'i teröre karşı çok sert diye istemiyorlar

My highly respected nominee for CIA Director, Gina Haspel, has come under fire because she was too tough on Terrorists. Think of that, in these very dangerous times, we have the most qualified person, a woman, who Democrats want OUT because she is too tough on terror. Win Gina!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Mayıs 2018

Can Hakman

hesabından açıklamalar yapan A, 'işkenceci' lakaplı'den 'CIA Direktörlüğü için son derece saygın adayım' diye söz etti.ABD Başkanı, ''CIA Direktörlüğü için son derece saygın adayım Gina Haspel, eleştirilerin hedefinde, çünkü kendisi Teröristlere karşı çok sert biri'' dedi.