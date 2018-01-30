Trump hakkındaki iddialar gündemden düşmüyor!

"Susması" için 130 bin dolar ödendi iddiası

Cinsel taciz iddiaları

BM Daimi Temsilcisi Haley ile ilişki iddiası

Nazlı Erdol

'ın 2006 yılında bir kadınla ilişki yaşadığı ve aynı kadına başkanlık seçimlerinden hemen önce "kamuoyuna konuşmaması" için 130 bin dolar ödeme yaptığı iddiası, yeniden Amerikan kamuoyunun gündemine geldi.Yaklaşık bir yıl önce başkanlık koltuğuna oturan eski TV şovmeni ve emlak milyarderi Trump hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor.Amerikan kamuoyunun gündemine düşen son iddiaya göre 2006 yılında Trump, şimdiki eşiile ilk çocuklarının doğumundan birkaç ay sonraadlı bir kadınla ilişki yaşadı.Aynı iddiaya göre 8 Kasım 2016'da yapılanBaşkanlık seçimlerinden bir ay önce Trump'ın avukatı, Clifford'a "kamuoyuna konuşmaması" için 130 bin dolar ödeme yaptı.İddialar Amerikan medyasının gündeminden düşmezken, Trump'ın kendisi, avukatı Cohen ve, "Clifford ile ilgili yasak ilişki" ve "susması için para ödendiği" yünündeki iddiaların tümünü reddetti.Trump'ın avukatı 10 Ocak'ta, Clifford'ın imzasının olduğu ve "Trump'la ilişki iddialarının reddedildiği" bir mektubu açıklarken, söz konusu mektuptan kısa bir süre sonra "" adlı haftalık dergiye röportaj veren Clifford ise "Trump'la 2006 yılında ilişki iddialarının doğru olduğunu" söyledi.Öte yandan Amerikan medyasında, Trump'ınseyahatine katılmaktan son anda vazgeçen eşi Melania Trump'ın Clifford iddiasına çok öfkelendiği ve bu sebeple Davos yerine hafta sonu tatilini geçirmeye Florida'ya gittiği iddia edilmişti.Clifford ile ilgili iddialar gündemi meşgul ederken, Trump hakkında son bir yılda Amerikan kamuoyuna yansımış 20'ye yakın cinsel taciz iddiası da yeniden tartışılmaya başladı.Farklı yıllarda Trump'ın kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu öne süren kadınlar, Amerikan medyasına verdikleri röportajlarda yaşadıklarını anlattılar.Bunlar arasında, 1997 yılında Trump'a karşı "tecavüz girişimi" iddiasıyla dava açan Jill Harth, 2007 yılındaki olayın ardından Trump'a karşı geçen yıl "aşağılama" davası açan Summer Zervos gibi isimler öne çıkarken, Lisa Boyne 1996 yılında, Cathy Heller ve Temple Taggart 1997 yılında, Melinda McGillivray de 2003 yılında Trump'ın kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.Diğer yandan Trump ile ABD'nin(BM) Daimi Temsilcisiarasında da bir ilişki olduğu iddiası, geçen hafta ABD kamuoyuna bomba gibi düşmüştü.Trump'ın'daki ilk yılıyla ilgili yazdığı "" adlı kitapla en çok satanlar listesinin başında bulunan Michael Wolff, kitabını dikkatli okuyanların Trump'ın bir kadınla yasak ilişkisinin olduğunu anlayacaklarını ileri sürmüştü.Söz konusu iddia tartışılırken bu kişinin, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley veya Trump'ın İletişim Direktörüolabileceği yönünde iddialar gündeme gelmiş; Haley ise iddiaları "mide bulandırıcı" olarak nitelendirerek reddetmişti.Özellikle Rusya soruşturması kapsamında zor günler geçiren Trump'ın, aynı zamanda hakkında çıkan yasak ilişki ve cinsel taciz iddialarıyla kamuoyundaki desteğini biraz daha kaybedebileceği belirtiliyor.