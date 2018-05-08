Trump'ın açıklaması öncesi Brüksel'de hareketli dakikalar

ABD Başkanı Trump tarafından duyurulacak nükleer anlaşma kararı öncesi Fransa, İngiltere, Almanya ve İran'ın temsilcileri, Brüksel'de toplantı yaptı

Trump'ın açıklaması öncesi Brüksel'de hareketli dakikalar
ABD Başkanı Donald Trump, bu akşam TSİ 21.00'de Beyaz Saray'da İran'la nükleer anlaşmayla ilgili kararını açıklayacak. Bu kritik açıklama öncesi Brüksel'de de hareketli dakikalar yaşanıyor.

Alman bir yetkili, bugün Brüksel'de Fransa, Almanya ve İngiltere elçilerinin, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile bir görüşme yaptığını açıkladı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temsilcileri, tüm tarafları gelecek günlerde tansiyonun "kontrolsüz şekilde tırmandırılmasından kaçınmaya" çağırdı.


'TARAFIMDAN İPTAL EDİLEBİLİR'


ABD Başkanı Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirtirken, "Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek.

Anlaşma inceleme altında ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir" değerlendirmesini yapmış ve Beyaz Saray, alınan kararla anlaşmanın son kez uzatıldığı duyurmuştu.
Trump, İran kararını bugün açıklayacak Trump, İran kararını bugün açıklayacak


'TARİHİN EN KÖTÜ ANLAŞMALARINDAN BİRİ'


2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Trump'a göre bu, 'ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri.'

REUTERS


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