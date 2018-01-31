Trump'ın atadığı sağlık direktörü istifa etti

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Dr. Brenda Fitzgerald'ın, dün ortaya çıkan tütün şirketlerinde hisseleri olduğu iddiasının ardından, bugün istifa ettiği duyuruldu

31 Ocak 2018, Çarşamba 21:26
Trump'ın atadığı sağlık direktörü istifa etti
CDC'nin bağlı olduğu ABD Sağlık ve İnsani Hizmetleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Alex Azar'ın Dr. Fitzgerald'ın istifasını kabul ettiği belirtilerek, "Dr. Fitzgerald'ın karışık finansal çıkarları, CDC Direktörü olarak bütün görevlerini yerine getirmesini sınırlamaktadır. Kendisi söz konusu finansal varlıkları belli zaman süresi içinde elinden çıkaramamıştır." ifadelerine yer verildi.

HİSSE SENEDİ SATIN ALDIĞI İDDİA EDİLDİ


ABD'de siyasi analiz internet sitesi Politico'da dün yayımlanan haberde, 7 Temmuz'da CDC'nin direktörü olan Dr. Fitzgerald'ın, geçen yılın temmuz-eylül döneminde tütün, ilaç, sağlık sigortası ve gıda şirketlerinden on binlerce dolar değerinde hisse senedi satın aldığı iddia edildi.

TRUMP ATAMIŞTI


Ayrıca, haberde, Dr. Fitzgerald'ın tütün kullanımının insan sağlığına olumsuz etkilerini araştıran CDC tütün laboratuvarını ağustosta ziyaret etmeden bir gün önce Japan Tobacco firmasından hisse satın aldığı öne sürüldü.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan Dr. Fitzgerald, ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanmıştı.

AA


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