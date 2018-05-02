Trump’ın avukatı görevini bırakıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatlarından Ty Cobb’un görevinden ayrılacağı açıklandı

Trump’ın avukatı görevini bırakıyor
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, 68 yaşındaki avukat Cobb’un emekliye ayrılacağını duyurdu. Sanders, açıklamada, "Ty Cobb birkaç haftadır emekliliğini konuşuyordu ve geçtiğimiz hafta Özel Kalem Müdürü John Kelly’e bu ay sonunda emekliye ayrılacağını söyledi." ifadesini kullandı.


COBB'UN YERİNE FLOOD


Cobb, 2016 Başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği yönündeki iddialara karşı Trump’ın avukatlığını yapıyordu. Cobb’un yerine kimin atanacağı şimdiden belirlendi.

Eski başkanlardan Bill Clinton’ın da avukatlığını yapmış olan Emmet Flood’un Trump’ın takımına dahil olacağı kaydedildi. Beyaz Saray Sözcüsü Sanders ise Flood’un bu göreve getirileceğini onayladı.

Sanders, "Emmet Flood, Beyaz Saray’a gelerek Başkan Donald Trump’a Rusya üzerinden yapılan cadı avına karşı temsil edecek." ifadesini kullandı.

AA


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