Trump'ın damadı Kushner'in gizlilik erişim seviyesi düşürüldü

"Bazı ülkelerin hükümet yetkilileriyle temasları endişe yarattı"

Nazlı Erdol

Adlarının açıklanmasını istemeyen, biri'da görevli iki yetkili, bir yılı aşkındır "çok gizli/hassas sınıflandırılmış bilgiye" erişim izniyle çalışan Kushner'in bundan böyle daha düşük seviyede gizlilik içeren bilgiye erişim yetkisine sahip olacağını söyledi.Kushner'in gizlilik erişim seviyesinin, Trump'ın Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten John Kelly'nin, geçici güvenlik izinleri 1 Haziran 2017 tarihinden önce dolan Beyaz Saray yetkililerinin, geçen cuma gününe kadar daimi güvenlik izni edinmediler ise bu yetkilerinin kaldırılması talimatı üzerine düşürüldüğü belirtildi.'dan bir yetkili de Kelly'nin talimatının yerine getirildiğini doğruladı.Bu arada avukatı Abbe Lowell, durumun, Kushner'in "başkan tarafından görevlendirildiği çok önemli işini sürdürme kabiliyetini etkilemeyeceğini" söyledi.Washington Post da Kushner'in bazı ülkelerin hükümet yetkilileriyle temaslarının Beyaz Saray içinde endişe yarattığını yazdı.Gazetenin, konuyla ilgili istihbarat raporlarını bilen eski ve şimdiki yetkililere dayandırdığı haberinde,ve'daki yetkililerin, Kushner'den ve iş anlaşmalarından nasıl fayda sağlayabileceklerini özel olarak tartıştıkları savunuldu.