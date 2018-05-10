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Trump'ın İran kararıyla petrol fiyatları yüzde 3 arttı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini İran nükleer anlaşmasından çekeceğini açıklamasının ardından, küresel piyasada petrol fiyatları bugün yüzde 3'ün üzerinde artış gösterdi

Trump'ın İran kararıyla petrol fiyatları yüzde 3 arttı
Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı dünü 74,85 dolardan kapamasının ardından bugün 77,42 dolara kadar yükselerek yüzde 3,4 artış kaydetti.

GÜNLÜK ARTIŞINDA ROL OYNADI


ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün varil fiyatı da dünü 69,06 dolardan kapattıktan sonra bugün 71,34 dolara kadar tırmanarak yüzde 3,3 prim yaptı.
Uzmanlar, ABD'nin İran üzerindeki yaptırımların 4 Kasım'dan itibaren tamamen yürürlüğe gireceğine dikkati çekerek, ülkenin petrol endüstrisinin, yatırımlarının, üretiminin ve ihracatının olumsuz etkileneceğini vurguladı.

Ayrıca, bugün açıklanan verilere göre, ABD'nin haftalık ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüşün piyasa beklentisinin üzerinde geldiğine işaret eden uzmanlar, bunun da petrol fiyatlarının günlük artışında rol oynadığını belirtti.

AA


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