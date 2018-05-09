Trump'ın kararı sonrası BAE'den petrol açıklaması

Büşra Kamış

'ın dün akşam nükleer anlaşmadan çıktığını duyurmasının ardından Bakan Mezrui'nin Twitter'dan yaptığı açıklama dikkatleri çekti.Mezrui, "Partnerlerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Pazarın yeniden dengelenmesi hedefimize ulaşmaya odaklanıyoruz. OPEC siyasi bir örgüt değil. Amacımız, tüketicilere yeterli tedarikin, üreticilere sabit gelirin, petrol endüstrisindeki yatırımcılara da sermaye üzerine adil bir getirinin temin edilmesi için petrol piyasalarında istikrarı sağlamaktır." ifadelerine yer verdi.On yıllardır, petrol sanayisinin taahhütlerin yerine getirilmesi sayesinde küresel ekonominin büyümesini desteklediğini belirten Mezrui, gelecek on yıllar boyunca bunun devam edeceğine inandığını aktardı.ABD Başkanı Trump, uzun süredir dünya kamuoyunda merakla beklenen İran kararını dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın açıklamasıyla duyurmuştu. Trump, 2015'te yapılan nükleer anlaşmanın İran tarafından kendi amaçları için kullanıldığını savunarak, "Öyleyse bugün ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ilan ediyorum. Tahran'a en üst düzey ekonomik yaptırımları yeniden getireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.İran ile BMGK'nin 5 daimi üyesi ve Almanya, İsviçre’deki uzun müzakerelerden sonra Temmuz 2015'te Tahran yönetiminin nükleer çalışmalarının kontrol altına alınmasına dair bir anlaşma yapmış ve bu Ocak 2016'da yürürlüğe girmişti.