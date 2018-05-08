Trump'ın kararına İran'dan ilk tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran ile varılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekileceğini açıkladı. Bu kararın ardından İran'dan ilk tepki İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den geldi

08 Mayıs 2018, Salı 21:56
Trump'ın kararına İran'dan ilk tepki
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin asla sözünü tutmadığını belirterek "ABD, ne gibi bilgilere sahip olduğunu bize göstermeli. İran tüm sorumluluklarını yerine getirmiştir. Hiçbir hatamız, yanlışımız olmadı. Ancak bugün görebiliyoruz ki, uluslararası anlaşmalara hangi ülkenin saygısı olmadığını gördük.

'5 ÜLKEYLE DEVAM EDECEĞİZ'


Trump, yönetiminin tek destekçisinin sadece İsrail olduğunu görüyoruz. Bu rejim bölgede insanlık suçu işleyen bir rejimdir. Bu anlaşma 5+1 hükmümü kaybetmiştir. Sadece 5 ülkeyle devam edeceğiz.  Diğer beş ülkenin yardımıyla istenilen tüm sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum." dedi.

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