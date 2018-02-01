Trump'ın kendini 6 dakika boyunca alkışlaması olay oldu



SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU



ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ



RUSYA VE ÇİN'DEN MEYDAN "OKUYAN RAKİPLER" OLARAK BAHSETTİ

Gizem Yetil

, Beyaz Saray’daki bir yıllık görevinin ardından ilkkonuşmasını yaptı.Tüm dünyanın merakla beklediği konuşmaya, Trump'ın kendisini dakikalarca alkışlaması damga vurdu. Trump'ın alkışları önündeki mikrofona yansırken, bu anlar sosyal medyada alay konusu oldu.Donald Trump, ağırlıklı olarak ilk yılındaki ekonomik adımlarından bahsettiği konuşmasında dış politikadan DEAŞ'la mücadeleye kadar iç ve dış politikayı ilgilendiren birçok konuda önemli mesajlar verdi.Trump, ABD Kongresinde yaptığı konuşmanın dış politika ve güvenlikle ilgili bölümünde Rusya ve Çin'den "ABD'nin çıkarlarına, ekonomisine ve değerlerine meydan okuyan rakipler" diye bahsetti.