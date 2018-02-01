Trump'ın kendini 6 dakika boyunca alkışlaması olay oldu

Başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki ilk "Birliğin Durumu" konuşmasını yapan Donald Trump'ın dakikalarca kendini alkışlaması sosyal medyayı salladı
 

Trump'ın kendini 6 dakika boyunca alkışlaması olay oldu
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki bir yıllık görevinin ardından ilk "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı.


SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU


Tüm dünyanın merakla beklediği konuşmaya, Trump'ın kendisini dakikalarca alkışlaması damga vurdu. Trump'ın alkışları önündeki mikrofona yansırken, bu anlar sosyal medyada alay konusu oldu.


ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ


Donald Trump, ağırlıklı olarak ilk yılındaki ekonomik adımlarından bahsettiği konuşmasında dış politikadan DEAŞ'la mücadeleye kadar iç ve dış politikayı ilgilendiren birçok konuda önemli mesajlar verdi.


RUSYA VE ÇİN'DEN MEYDAN "OKUYAN RAKİPLER" OLARAK BAHSETTİ


Trump, ABD Kongresinde yaptığı konuşmanın dış politika ve güvenlikle ilgili bölümünde Rusya ve Çin'den "ABD'nin çıkarlarına, ekonomisine ve değerlerine meydan okuyan rakipler" diye bahsetti.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Hamburgerin içinden kurt çıktı

Hamburgerin içinden kurt çıktı
Sakatlanan antrenöre refakatçi ayı

Sakatlanan antrenöre refakatçi ayı
Lactalis'in bebekler için üretilen sütlerinde salmonella tespit edildi!

Lactalis'in bebekler için üretilen sütlerinde salmonella tespit edildi!
Alman oyuncu Til Schweiger de yönetmen Dieter Wedel'i suçladı

Alman oyuncu Til Schweiger de yönetmen Dieter Wedel'i suçladı
Pakistanlı bakan ve eşi evinde ölü bulundu

Pakistanlı bakan ve eşi evinde ölü bulundu
İsrail güçleri Filistinliye ait evi yıktı

İsrail güçleri Filistinliye ait evi yıktı
Rus gazeteciler Stalin yüzünden canlı yayında tekme tokat kavga etti

Rus gazeteciler Stalin yüzünden canlı yayında tekme tokat kavga etti
İdlib'e yoğun hava saldırıları devam ediyor

İdlib'e yoğun hava saldırıları devam ediyor
İran'da başörtüsü protestosu dalga dalga yayılıyor

İran'da başörtüsü protestosu dalga dalga yayılıyor
İşe aldığı seksi model sokak satıcısını zengin etti

İşe aldığı seksi model sokak satıcısını zengin etti
Peru'da 9 yaşında bir çocuk öz babası tarafından tecavüze uğradı

Peru'da 9 yaşında bir çocuk öz babası tarafından tecavüze uğradı