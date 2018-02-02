Trump’ın reytingleri beklenilenin altında

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Salı günü Kongre’de yaptığı ilk “Ulusa Sesleniş” konuşmasının önceki başkanların konuşmalarının çok altında izlendiği açıklandı

Trump’ın reytingleri beklenilenin altında
ABD Başkanı Trump, iç siyasette tam olarak dibe vurduğu bir dönemde yaptığı ilk “Ulusa sesleniş” konuşmasında da sınıfta kalarak eski başkanlara göre aldığı düşük reytingle hayal kırıklığına uğradı.

ABD, reyting ölçüm şirketi Nielsen tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın reytinglerinin beklenilen rakamların çok altında olduğu açıkladı. Nielsen açıklamasında, eski başkanlar Barack Obama, Bill Clinton ve George W. Bush’un konuşmalarının daha büyük puanlar aldığı belirtildi.


CLINTON REKOR KIRMIŞTI


Nielsen verilerine göre, George W Bush 2003’te Irak Savaşı’ndan birkaç hafta önce yaptığı konuşması 62.1 milyon kişi tarafından takip edilmiş, Obama’nın 2010 yılında kongredeki ilk resmi konuşması 48 milyon kişi tarafından izlenmiş ve Bill Clinton 1993 yılında 66.9 milyon televizyon izleyicisine ulaşarak reyting rekoru kırmıştı. Nielsen tarafından yapılan anketin, 12 televizyon kuruluşundan gelen verilere görev yapıldığı açıklandı.

Öte yandan CNN, Trump’un konuşmasını 31 milyon kişinin izlediğini iddia etmişti.

(Hasan Çelik / İHA)


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