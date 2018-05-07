Trump'ın serbest bırakılmasını istediği papaz yine hakim karşısında

KİMLİKLER TEK TEK KONKROL EDİLDİ

Büşra Kamış

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın yargılanmasına yeniden başlandı.İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamaya, tutuklu Brunson'un yanı sıra avukatı, eşi, yakınları ve ABD konsolosluk yetkilileri de katılıyor.Yoklamayla başlayan duruşmada önce savcılık ardından da rahibin tanıklarının dinleneceği ifade edildi. Duruşma öncesinde açıklamalarda bulunan rahibin avukatı İsmail Cem Halavurt, tutuklamayı gerektiren bir durumunu olmadığını bu nedenle tahliye beklediklerini söyledi.ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvesinde serbest bırakılma talebiyle gündeme gelen rahip Andrew Craig Brunson hakkında, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' gerekçesiyle 15 yıla kadar, 'Devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.Bu arada jandarma timleri de Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Tek tek kimlik kontrolü yapıldı. ABD'li heyetin de pasaport ve kimlikleri kontrolden geçirildikten sonra içeriye girmelerine izin verildi. ABD'li heyet ise kimlik kontrolü sırasında araçtan inmedi.