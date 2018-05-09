Trump: İran'a nükleer programına başlamamasını tavsiye ediyorum

ABD Başkanı Donald Trump, “İran'a nükleer programına başlamamasını tavsiye ediyorum” dedi

09 Mayıs 2018, Çarşamba 21:25
Trump: İran'a nükleer programına başlamamasını tavsiye ediyorum
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programını yeniden başlatması durumunda "çok ciddi sonuçları" olacağı yolunda uyardı

Trump, bugün hükümet üyeleriyle yaptığı bir toplantı sırasında kendisine, "Eğer İran nükleer programını yeniden başlatırsa ne yapacaksınız?" diye sorulduğunda, şu yanıtı verdi:

"İran nükleer programını yeniden başlatırsa çok ciddi sonuçları olur; İran müzakere edecek ya da bir şeyler olacak."
 

NE OLMUŞTU?


ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran ile varılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekileceğini açıklamış, Trump ayrıca İran'a yeni ekonomik yaptırımların geleceğini söylemişti.

RUHANİ'DEN İLK TEPKİ


İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin asla sözünü tutmadığını belirterek "ABD, ne gibi bilgilere sahip olduğunu bize göstermeli. İran tüm sorumluluklarını yerine getirmiştir. Hiçbir hatamız, yanlışımız olmadı. Ancak bugün görebiliyoruz ki, uluslararası anlaşmalara hangi ülkenin saygısı olmadığını gördük.

'5 ÜLKEYLE DEVAM EDECEĞİZ'


Trump, yönetiminin tek destekçisinin sadece İsrail olduğunu görüyoruz. Bu rejim bölgede insanlık suçu işleyen bir rejimdir. Bu anlaşma 5+1 hükmümü kaybetmiştir. Sadece 5 ülkeyle devam edeceğiz.  Diğer beş ülkenin yardımıyla istenilen tüm sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum." dedi.

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