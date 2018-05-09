Trump: İran'a nükleer programına başlamamasını tavsiye ediyorum

NE OLMUŞTU?

RUHANİ'DEN İLK TEPKİ

'5 ÜLKEYLE DEVAM EDECEĞİZ'

Trump'tan flaş İran kararı

Mehmet Nuri Turan

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programını yeniden başlatması durumunda "çok ciddi sonuçları" olacağı yolunda uyardıTrump, bugün hükümet üyeleriyle yaptığı bir toplantı sırasında kendisine, "Eğer İran nükleer programını yeniden başlatırsa ne yapacaksınız?" diye sorulduğunda, şu yanıtı verdi:"İran nükleer programını yeniden başlatırsa çok ciddi sonuçları olur; İran müzakere edecek ya da bir şeyler olacak."ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran ile varılan nükleer anlaşmadan ABD'nin çekileceğini açıklamış, Trump ayrıca İran'a yeni ekonomik yaptırımların geleceğini söylemişti.İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin asla sözünü tutmadığını belirterek "ABD, ne gibi bilgilere sahip olduğunu bize göstermeli. İran tüm sorumluluklarını yerine getirmiştir. Hiçbir hatamız, yanlışımız olmadı. Ancak bugün görebiliyoruz ki, uluslararası anlaşmalara hangi ülkenin saygısı olmadığını gördük.Trump, yönetiminin tek destekçisinin sadece İsrail olduğunu görüyoruz. Bu rejim bölgede insanlık suçu işleyen bir rejimdir. Bu anlaşma 5+1 hükmümü kaybetmiştir. Sadece 5 ülkeyle devam edeceğiz. Diğer beş ülkenin yardımıyla istenilen tüm sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum." dedi.