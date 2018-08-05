Trump: İran ekonomisi kötüye gidiyor

ABD’de 6 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine hazırlanan Donald Trump, hafta sonunu Pennsylvania ve Ohio eyaletlerindeki seçim çalışmalarına ayırdı. Trump, Ohio eyaletinde düzenlenen miting öncesinde sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “İran ve ekonomisi hızla çok kötüye gidiyor. Buluşacak ya da buluşmayacağım, bu onlara bağlı, benim için fark etmez” dedi.

Kongre ara seçimleri, ABD Kongresi ve Başkan Donald Trump yönetimi açısından hayati önem taşıyor. Ara seçimlerde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı, 100 sandalyeli Senatonun ise 3’te 1’i yenilenecek. Demokratların ara seçimlerde yakalayacağı başarının 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerini belirleyeceği düşünülüyor.

İHA