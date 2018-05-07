Trump, İran kararını bugün açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinden önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde 2015 yılında İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin kararını bugün açıklayacağını duyurdu

07 Mayıs 2018, Pazartesi 23:58
Trump, İran kararını bugün açıklayacak
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, İran'la nükleer anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "İran anlaşmasıyla ilgili kararımı bugün saat 14.00'te Beyaz Saray'da açıklayacağım." ifadesini kullandı.

Seçim kampanyası döneminden bu yana söz konusu anlaşmanın "ABD tarihindeki en kötü anlaşmalardan biri olduğunu" savunan Trump, anlaşmadan çekilebileceğine ilişkin sinyaller vermişti.

EKONOMİK YAPTIRIMLAR


Daha önceki açıklamalarında Trump, İran'la nükleer anlaşma konusunda 12 Mayıs'ta nihai kararını açıklayacağını belirtmiş ve ABD'nin anlaşmadan çıkıp İran'a yeniden yaptırımlar uygulayabileceği mesajını vermişti.

Temmuz 2015'te, P5 + 1 ülkeleri grubu (Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD), İran ile nükleer anlaşma imzalamış ve bu Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak da anılmıştı.

Söz konusu ülkeler İran'ın nükleer programına girmeyi kabul etmesi karşılığında uygulanan bazı ekonomik yaptırımları kaldırmayı kabul etmişti.

Almanya ve Fransa ise Dışişleri Bakanları aracılığıyla bugün yaptıkları açıklamalarında İran ile nükleer anlaşmaya bağlı kalacaklarını yineledi.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Hindistan'ın gizemli topluluğu: Sadhular

Hindistan'ın gizemli topluluğu: Sadhular
Lübnan'da parlamento seçimlerine katılım yüzde 49.20

Lübnan'da parlamento seçimlerine katılım yüzde 49.20
Lübnan seçimlerinde Hizbullah-Emel ittifakı önde

Lübnan seçimlerinde Hizbullah-Emel ittifakı önde
Lübnan seçimlerine ilişkin İsrail'den ilk yorum

Lübnan seçimlerine ilişkin İsrail'den ilk yorum
Yemen'de saldırı: 6 ölü, 30 yaralı

Yemen'de saldırı: 6 ölü, 30 yaralı
Kudüs'te 'ABD Büyükelçiliği'ni gösteren levhalar yerleştirildi

Kudüs'te 'ABD Büyükelçiliği'ni gösteren levhalar yerleştirildi
Fransa'da başbakan ve sendikalar anlaşma sağlayamadı

Fransa'da başbakan ve sendikalar anlaşma sağlayamadı
Macron'dan uyarı: ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi savaşa yol açar

Macron'dan uyarı: ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi savaşa yol açar
Trump: Gina Haspel'i teröre karşı çok sert diye istemiyorlar

Trump: Gina Haspel'i teröre karşı çok sert diye istemiyorlar
Putin, başbakan adayını açıkladı

Putin, başbakan adayını açıkladı
Hawaii’de lavlar evleri yuttu.... Herkes kaçıyor!

Hawaii’de lavlar evleri yuttu.... Herkes kaçıyor!