Trump İran nükleer anlaşmasından çıkarsa milyarlarca dolarlık anlaşma çöpe gidebilir

ABD Başkanı Donald Trump bugün İran nükleer anlaşmasının geleceğine ilişkin açıklama yapacak. Uzmanlar, Trump’ın anlaşmadan çıkması halinde iş dünyasından siyasete, kararın küresel ekonomide büyük etkileri olacağına, petrol fiyatlarının yükselme riski olduğuna ve milyarlarca dolarlık iş anlaşmasının çöpe gidebileceğine işaret ediyor.

Trump İran nükleer anlaşmasından çıkarsa milyarlarca dolarlık anlaşma çöpe gidebilir
Bloomberg’de yer alan bir analize göre kararın en önemli sonucu küresel petrol piyasalarına ve Ortadoğu jeopolitiği üzerinde olacak.

Trump'ın İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini ilan etmesi durumunda, piyasalarda risk algısını artması, petrol fiyatlarının da yükselmesi bekleniyor.

Karar öncesinde ABD petrolü son üç yıldır görmediği bir düzey olan 70 doları da aştı.

Yapılan bir araştırma İran’ın ihraç ettiği günlük petrol hacminin günde 500 bin varil kesileceğini ortaya koyuyor. Bu ihracatın yarısından Çin ve Hindistan’a giderken, yaklaşık çeyreği de Avrupa Birliği’ne gidiyor.

Trump'ın İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini ilan etmesi durumunda, piyasalarda risk algısını artması, petrol fiyatlarının da yükselmesi bekleniyor. Anlaşmadan çıkılması on milyarca dolarlık iş anlaşmasının da bozulmasıyla sonuçlanabilir: Analize göre en büyük yankı uyandıracak anlaşmalar şöyle:

Airbus Group SE İran ile 19 milyar dolar değerinde 100 yolcu uçağının satışı için anlaşma imzaladı.

Boeing Co. İran’ın Aseman Havayollarıyla 3 milyar dolar değerinde 30 yolcu uçağı için anlaştı.

Total ve Çin’in devlete ait enerji şirketi China National Petroleum Corp. Güney Pars Denizi’nden doğalgaz çıkartılması için 5 milyar dolar değerinde 20 yıllık bir anlaşma imzalamıştı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Trump'tan flaş İran kararı

Trump'tan flaş İran kararı
Trump'ın açıklaması öncesi Brüksel'de hareketli dakikalar

Trump'ın açıklaması öncesi Brüksel'de hareketli dakikalar
Netanyahu: İran, Akdeniz'de her ülke için tehdit

Netanyahu: İran, Akdeniz'de her ülke için tehdit
İdlib'e hava saldırısı: 3 ölü

İdlib'e hava saldırısı: 3 ölü
Beyni yıllarca burnundan akmış!

Beyni yıllarca burnundan akmış!
Çin, Kore Yarımadası'ndaki gelişmelerden memnun

Çin, Kore Yarımadası'ndaki gelişmelerden memnun
Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 26,6 arttı

Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 26,6 arttı
İtalya'nın ekonomisi tehlikede

İtalya'nın ekonomisi tehlikede
Kuzey Kore Güney'den uçuş rotası açmak istiyor

Kuzey Kore Güney'den uçuş rotası açmak istiyor
Fas ve İspanya'dan DEAŞ'a karşı ortak operasyon

Fas ve İspanya'dan DEAŞ'a karşı ortak operasyon
Yunanistan'dan bir skandal karar daha! İltica talebi kabul edildi

Yunanistan'dan bir skandal karar daha! İltica talebi kabul edildi