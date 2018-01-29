Trump itiraf etti: Daha yataktan kalkmadan tweet atmaya başlıyorum

'GÜN İÇİNDE ÇOK MEŞGULÜM'

'TRUMP ADINA BAŞKALARI DA TWEETLİYOR'

NYT: BİZ YAZDIĞIMIZDA ÇOK KIZMIŞTI

Nazlı Erdol

İngiliz kanalı ITV'de Piers Morgan'a röportaj verendan söz açılınca 'Evet, bazen yataktayken, bazen kahvaltıda ya da öğle yemeğindeyken ya da her neredeysem, ama genelde sabah erken saatlerde yahut akşam bir şeylar yapabiliyorum' dedi.Gazeteci'un '' adlı kitabında kendisiyle ilgili çizdiği portreyi yalanlamak istercesine ''Ama gün içinde uzun saatlar boyunca çok meşgulüm, çok yoğun oluyorum'' diye ekledi.kullanımıyla ilgili 'Bazen gerçekten çok hızlı şekilde bir şeyler dikte ettiriyorum ve sosyal medyaya koyması için adamlarımdan birine veriyorum. Ama genelde mesajlarımı kendim yazıyorum' bilgisini de paylaşan Trump, Twitter'ı kendisini savunma aracı olarak gördüğünü belirtti. 'Hakkımda çok fazla yalan haber var, yanlış ya da uydurma haber sayısı çok fazla' açıklamasını getirdi.Bunun üzerinegazetesininmuhabiri, geçen yıl Trump'ın henüz sabah yataktan kalkmamışken yastığa yaslanarak tweet attığını haber yaptıklarında ABD Başkanı'nın çok öfkelendiğini hatırlattı. Muhabir ''Günde 4-8 saat TV izlediği teyit edildiğinde kızdığı kadar öfkelenmişti neredeyse'' diye tweetledi.