Trump itiraf etti: Daha yataktan kalkmadan tweet atmaya başlıyorum

Twitter kullanımında yeni bir çağ açan ABD Başkanı Donald Trump, sabah daha tam uyanmadan tweet atmaya başladığına dair iddiaları uzun bir süre yalanladıktan sonra nihayet doğruladı: 'Evet, bazen yataktayken tweet atıyorum'

29 Ocak 2018, Pazartesi 13:24
Trump itiraf etti: Daha yataktan kalkmadan tweet atmaya başlıyorum
İngiliz kanalı ITV'de Piers Morgan'a röportaj veren Donald Trump, Twitter'dan söz açılınca 'Evet, bazen yataktayken, bazen kahvaltıda ya da öğle yemeğindeyken ya da her neredeysem, ama genelde sabah erken saatlerde yahut akşam bir şeylar yapabiliyorum' dedi.
 

'GÜN İÇİNDE ÇOK MEŞGULÜM'


Gazeteci Michael Wolff'un 'Gazap ve Öfke' adlı kitabında kendisiyle ilgili çizdiği portreyi yalanlamak istercesine ''Ama gün içinde uzun saatlar boyunca çok meşgulüm, çok yoğun oluyorum'' diye ekledi.
 

'TRUMP ADINA BAŞKALARI DA TWEETLİYOR'


Sosyal medya kullanımıyla ilgili 'Bazen gerçekten çok hızlı şekilde bir şeyler dikte ettiriyorum ve sosyal medyaya koyması için adamlarımdan birine veriyorum. Ama genelde mesajlarımı kendim yazıyorum' bilgisini de paylaşan Trump, Twitter'ı kendisini savunma aracı olarak gördüğünü belirtti. 'Hakkımda çok fazla yalan haber var, yanlış ya da uydurma haber sayısı çok fazla' açıklamasını getirdi.
 

NYT: BİZ YAZDIĞIMIZDA ÇOK KIZMIŞTI


Bunun üzerine New York Times gazetesinin Beyaz Saray muhabiri Maggie Haberman, geçen yıl Trump'ın henüz sabah yataktan kalkmamışken yastığa yaslanarak tweet attığını haber yaptıklarında ABD Başkanı'nın çok öfkelendiğini hatırlattı. Muhabir ''Günde 4-8 saat TV izlediği teyit edildiğinde kızdığı kadar öfkelenmişti neredeyse'' diye tweetledi.


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