ABD ile Türkiye arasında krize sebep olan konulardan biri de 2016’dan beri FETÖ ve PKK suçlamalarıyla yargılanan ABD’li rahip Andrew Brunson’dı. Geçtiğimiz haftalarda Trump, Brunson hakkında, “O casus ise ben ondan da casusum” açıklamasını yapmış ve bu mesajı Twitter üzerinden milyonlarca takipçisiyle paylaşmıştı.

Trump önceki gün Beyaz Saray’daki bir etkinlikte basının karşısına çıktı.2016’da Venezuella’ya, internet üzerinden tanıştığı bir kadınla tanışmak için giden ve ABD ajanı olduğu iddiasıyla 2016’dan beri hapiste olan Josh Holt’un geri dönmesi üzerine Beyaz Saray’da etkinlik düzenlendi. Oval Ofis’te, Venezuela’da CIA ajanı olmakla suçlanan Joshua Holt’un ABD’ye dönmesi sonrasında düzenlenen etkinlikte konuşan Trump Brunson hakkında, “O harika bir Hıristiyan rahip. Şu anda Türkiye’de. Uzun zamandır orada. Ona ajan diyorlar ama ajan değil. Rahip Brunson. Umarım bizi duyabiliyorsundur. Sana bir ara yardım edeceğiz. Çok uzun süre oldu. O tamamen masum bir adam” yorumunu yaptı. Trump, Türk yargısını da anlamsız bir şekilde eleştirdi. Trump, “Orada bir yargı süreci var fakat yargı gibi değil. Türkiye’deki insanlarla bu konuda bir şeyler yapmak hakkında konuşuyoruz” dedi.