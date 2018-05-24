Konuyla ilgili İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Trump'ın görüşmeyi iptal etme nedenlerini çok açık bir şekilde ifade ederek, Kuzey Kore'yi de mevcut yaklaşımını yeniden gözden geçirmeye davet ettiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında, "Kuzey Kore'nin bunu yapacağını umuyoruz." ifadesi kullanıldı.

'ÖFKE VE AÇIK DÜŞMANLIK'

Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'a bir mektup yazarak, son açıklamalarındaki "öfke ve açık düşmanlıktan" dolayı 12 Haziran'da iki lider arasında Singapur'da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

Kim, geçen hafta ABD’nin Güney Kore ile ortak askeri tatbikat yapmaya başlamasından dolayı Donald Trump’ı, Singapur zirvesine katılmamakla tehdit etmişti. Trump ise dün Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüşme öncesinde yaptığı