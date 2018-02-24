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Trump, Kudüs kararında ısrarcı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olması konusunda ısrarcı olduğu belirtildi
 

24 Şubat 2018, Cumartesi 22:55
Trump, Kudüs kararında ısrarcı
Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre ABD Başkanı Donald Trump’ın bu konuda geri adım atmayacağı ve Mayıs ayında ABD İsrail Büyükelçiliğinin Kudüs'e açılacağı yönünde ısrarcı olduğu vurgulandı.

Trump’ın tartışmalı Kudüs kararı için 'büyük bir baskının artık sona erdiğini' söylediği de belirtildi. 


14 MAYIS'TA TAŞINACAK


Öte yandan, İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, ABD yönetiminin aldığı büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararını, İsrail’in kuruluşunun açıklandığı gün olan 14 Mayıs tarihinde hayata geçireceğini açıkladı.

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