Trump, Kudüs kararında ısrarcı



14 MAYIS'TA TAŞINACAK

ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınma tarihi belli oldu

Trump Kudüs kararını açıkladı

Kudüs Müslümanlar için neden önemli?

Gizem Yetil

Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre ABD Başkanı Donald Trump’ın bu konuda geri adım atmayacağı ve Mayıs ayında ABD İsrail Büyükelçiliğinin Kudüs'e açılacağı yönünde ısrarcı olduğu vurgulandı.Trump’ın tartışmalı Kudüs kararı için 'büyük bir baskının artık sona erdiğini' söylediği de belirtildi.Öte yandan, İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, ABD yönetiminin aldığı büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararını, İsrail’in kuruluşunun açıklandığı gün olan 14 Mayıs tarihinde hayata geçireceğini açıkladı.