Trump: Meksika sınırına duvar inşası çoktan başladı

Fox News'un aktardığına göre Trump, Tampa'daki mitinginde şu ifadeleri kullandı:

"Duvar da dahil şahane bir sınır güvenliğine sahip olacağız. Birçok insan çoktan duvarın inşasına başladığımızı bilmiyor. 1.6 milyar dolarımız var ve duvarın büyük bölümüne başladık"

Trump pazar günü yaptığı açıklamada Kongre'deki Demokratların Meksika sınırına duvar ve sınır güvenliği konularında ABD hükümetinin taleplerine destek vermemesi halinde 'federal hükümeti kapama' tehdidinde bulnmuştu.

Trump "Yeşil kart çekilişi, yakala-serbest bırak uygulaması iptal edilmeli ve nihayetinde liyakata dayalı göçmenlik sistemine geçmeliyiz. Ülkemize mükemmel insanların gelmesine ihtiyaç duyuyoruz" demişti.

Ancak Associated Press'e (AP) konuşan iki ABD'li yetkili Trump'ın kasımdaki seçimler öncesinde gerçekleşebilecek olası bir hükümet kapatma eyleminin siyasi sonuçlarının farkında olduğunu söyşedi.

Beyaz Saray sözcüsü Hogan Gidley de Trump'ın sınıra duvar sözünü tutmaya çalıştığını belirterek "Seçimlerden önce veya sonra hükümet kapansın ya da kapanmasın Trump'ın odaklandığı şey bu sorunun çözümü" diye konuştu.

ABD-Meksika ilişkilerinde gerilim yaratan sınıra duvar inşası Trump'ın Başkan seçilmeden önceki vaatlerinden biriydi.

FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASI NE DEMEK?

ABD kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp, 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor.

Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor. Eğer bu gerçekleşirse hükümet Trump döneminde 3. kez kapanmış olacak.

Bu durum, yaklaşık 320 milyonu aşkın kişiye hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor.

Bu süreçte, hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, CIA, FBI ve NSA gibi istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

'Hayati' personel kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor. Ülkede 'hayati olmayan' hizmetler için çalışanların sayısı yaklaşık 850 binken, 'hayati' personel sayısının 2 milyon civarında olduğu belirtiliyor.



