Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

ABD Temsilciler Meclisi üyesi 18 Cumhuriyetçi, Başkan Donald Trump'ı "Kore barışına katkıları" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi

03 Mayıs 2018, Perşembe 13:55
Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
ABD Temsilciler Meclisi'de Başkan Donald Trump'a yakın 18 Cumhuriyetçi, Norveç Nobel Komitesi'ne bir mektup yazarak Trump'ı 2019 Nobel Barış Ödülü için resmen aday gösterdi.

Mektupta, Trump'ın "Kore Savaşı'nın bitmesi ve adaya barış getirilmesi için gösterdiği çaba" nedeniyle Nobel'e aday gösterildiği belirtildi.

Mektupta "Başkan Trump, göreve geldiği günden bu yana bölgeye barış gelmesi için Kuzey Kore'ye baskı yapılması konusunda yorulmadan çalıştı" denildi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, nükleer silahların azaltılması ve dünya barışına katkılarından dolayı 2009'da Nobel Barış Ödülü almıştı.


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