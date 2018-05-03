Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

Can Hakman

'a yakın 18 Cumhuriyetçi,'ne bir mektup yazarak Trump'ı 2019 Nobel Barış Ödülü için resmen aday gösterdi.Mektupta, Trump'ın "'nın bitmesi ve adaya barış getirilmesi için gösterdiği çaba" nedeniyle Nobel'e aday gösterildiği belirtildi.Mektupta "Başkan Trump, göreve geldiği günden bu yana bölgeye barış gelmesi için Kuzey Kore'ye baskı yapılması konusunda yorulmadan çalıştı" denildi.Eski ABD Başkanı, nükleer silahların azaltılması ve dünya barışına katkılarından dolayı 2009'daalmıştı.