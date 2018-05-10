Trump, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i ağırlayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile 16 Mayıs Çarşamba günü Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi

Trump, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i ağırlayacak
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Mirziyoyev'in ziyaretiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Sanders açıklamasında, "Başkan Donald J. Trump, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Beyaz Saray'da 16 Mayıs'taki ilk tarihi ziyaretinde ağırlayacaktır. Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ortak çıkarların devamı ve artan meydan okumalara cevap bulabilmek için ABD-Özbekistan ikili stratejik ortaklığını tazeleyecektir." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, iki liderin Özbekistan'daki reform süreçlerini, ikili ticaret ve yatırım imkanlarını ve Afganistan da dahil bölgesel güvenlikle ilgili konuları ele almasının beklendiği kaydedildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı görevini 2016'dan bu yana sürdüren Mirziyoyev, Beyaz Saray'da ilk kez ağırlanacak.

AA


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