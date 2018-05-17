Trump porno yıldızına para ödendiğini resmen kabul etti

Hükümet Etik Bürosu, Donald Trump'ın daha önce yaptığı mali bildirimde ifşa etmiş olması gerektiğini söyledi.

Bildirimde, Trump'ın Cohen'e 2016'da 100 bin ila 250 bin dolar masraf ödemesi yaptığı görülüyor.

Trump daha önce Stormy Daniels'a ödenen 130 bin doları bildiğini reddediyordu.

Beyaz Saray, bildirimin dipnotunda ödemenin "şeffaflık adına" ifşa edildiğini belirtti ve bu bilgiyi aslında açıklamak zorunda olmadıklarını savundu.

Ancak Hükümet Etik Bürosu (OGE) yazdığı mektupta "Cohen'e yapılan ödemenin bir yükümlülük olarak bildirilmesi gerektiğini" söyledi.

Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein'e hitaben yazılan mektupta, Başkan'ın bu yılki ve geçen yılki mali bildirimini yolladığını söyledi ve "ifşaatı yürütmekte olduğunuz herhangi bir soruşturmayla ilgili bulabilirsiniz" dedi.

Rosentein, Adalet Bakanlığı'nın, Trumh'ın yardımcılarının Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahalesi iddiaları konusundaki soruşturmayı yürütüyor.

'OTEL ODASINDA CİNSEL İLİŞKİ'

Stormy Daniels'a yapılan ödeme, Trump açısından potansiyle bir yasal sorun, çünkü yasadışı bir kampanya ödemesi olarak da görülebilir.

FBI geçen ay Cohen'in evine bir baskın yapıp, Daniels ile yapılan anlaşmaya dair belgeleri ele geçirmişti. Cohen'in adli bir soruşturma altında olduğu belirtiliyor.

Asıl adı Stephanie Clifford olan Daniels, Trump ile 2006'da bir otel odasında cinsel ilişkiye girdiğini iddia ediyor. Trump'ın avukatı ise müvekillinin iddiayı "şiddetle reddettiğini" söylüyor.

Daniels'ın iddiası doğru çıkarsa, bu durum Başkan'ın, eşi Melania Trump'ın çiftin oğulları Barron'ı dünyaya getirmesinden birkaç ay sonra porno yıldızıyla ilişkiye girdiği anlamına geliyor.

Stormy Daniels Trump ile 2006'da bir otel odasında cinsel ilişkiye girdiğini söylüyor.

Trump geçen ay Cohen'ın başkanlık seçimlerinden hemen önce Daniels'a ödeme yaptığından haberi olmadığını söylemişti.

Trump'ın Cohen'e yaptığı ödeme ilk olarak iki hafta kadar önce, Trump'ın bir diğer avukatı Rudy Giuliani tarafından bir televizyon söyleşisinde dogrulanmıştı.

Guiliani ödemenin Daniels'ın "sahte ve şantaj amaçlı" iddialarını konusunda sessiz kalması için yapıldığını savunmuştu.

Trump ise Giuliani'nin "doğruları öğrenmesi gerektiğini" söylemişti.

BBC Türkçe