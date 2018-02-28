Trump, Suudi Arabistan ve BAE veliaht prensleriyle görüştü

Nazlı Erdol

ve(BAE) Veliaht Prensiile ayrı ayrı telefonda görüştü.'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ile iki veliaht prens arasındaki görüşmelere ilişkin detaylar paylaşıldı.Trump'ın her iki görüşmede de "İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine" dikkat çektiği duyuruldu.Öte yandan Trump'ın, hem Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a hem de'e Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bağlamında gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ettiği bildirildi.Ayrıcailevearasındaki ekonomik ve güvenlik temelli iş birliklerinin artırılmasına yönelik konuların da ele alındığı ifade edildi.Körfez ülkelerinin liderleriyle sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiren Trump'ın, bu temaslarında özellikle İran'ın bölgesel adımlarını kısıtlamaya yönelik adımları ele alması dikkat çekiyor.