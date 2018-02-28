Trump, Suudi Arabistan ve BAE veliaht prensleriyle görüştü

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerde İran'ın bölgedeki "istikrarsızlaştırıcı" adımlarına dikkat çekildiği bildirildi

28 Şubat 2018, Çarşamba 09:50
Trump, Suudi Arabistan ve BAE veliaht prensleriyle görüştü
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ile iki veliaht prens arasındaki görüşmelere ilişkin detaylar paylaşıldı.

Trump'ın her iki görüşmede de "İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine" dikkat çektiği duyuruldu.

Öte yandan Trump'ın, hem Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a hem de BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'e Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bağlamında gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ettiği bildirildi.

Ayrıca ABD ile Suudi Arabistan ve BAE arasındaki ekonomik ve güvenlik temelli iş birliklerinin artırılmasına yönelik konuların da ele alındığı ifade edildi.

Körfez ülkelerinin liderleriyle sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiren Trump'ın, bu temaslarında özellikle İran'ın bölgesel adımlarını kısıtlamaya yönelik adımları ele alması dikkat çekiyor.

AA


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