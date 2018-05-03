Trump 'takipte kalın' demişti: ABD'ye jest geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, Kuzey Kore'nin elinde tuttuğu 3 Amerikan vatandaşının bugün serbest bırakılmasını beklediklerini açıkladı. Konuyla ilgili dün Twitter hesabından bir açıklama yapan Trump 'takipte kalın' mesajını vermişti.

Trump 'takipte kalın' demişti: ABD'ye jest geldi
Amerikan Fox News kanalının yayınına katılan Giuliani, "(Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un'u, 3 mahkumu bugün serbest bırakacak kadar etkiledik." diyerek detaylara girmek istemediğini, ancak önceki yönetimler tarafından da serbest bırakılmaları istenen bu kişilerin bugün bırakılacaklarını iddia etti.

"TAKİPTE KALIN"


Serbest bırakılmaları beklenen kişilerin isimlerinin Kim Hak-song, Kim Sang Duk ve Kim Dong Chul olduğu bildirildi. Chul'un 2015, diğer iki mahkumun ise geçen yıldan bu yana tutuklu oldukları kaydedildi.

Konuyla ilgili dün Twitter hesabından bir açıklama yapan Trump, "Herkesin farkında olduğu gibi önceki yönetim Kuzey Kore kampından 3 rehinenin salınmasını istiyordu, ancak boşuna. Takipte kalın." ifadelerini kullanmış ve bu kişilerin salınabileceğini ima etmişti. ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer diplomasinin ilerlemesi sonucunda Trump'ın birkaç hafta içinde Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya gelmesi bekleniyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Pentagon'dan 'Kore' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'Kore' iddialarına yalanlama
Emekli olduğu gün büyük ikramiye kazandı!

Emekli olduğu gün büyük ikramiye kazandı!
Kilauea Volkanı'nın patlamasıyla acil durum ilan edildi

Kilauea Volkanı'nın patlamasıyla acil durum ilan edildi
Trump'tan tarihi görüşme öncesi önemli açıklama!

Trump'tan tarihi görüşme öncesi önemli açıklama!
Yemen ile BAE arasındaki Sokotra çekişmesinde Suudi Arabistan devrede

Yemen ile BAE arasındaki Sokotra çekişmesinde Suudi Arabistan devrede
Kuala Lumpur-Singapur arası dünyanın en işlek uçuş hattı oldu

Kuala Lumpur-Singapur arası dünyanın en işlek uçuş hattı oldu
Zırhlı kamyonun kapağı açılınca yüz binlerce dolar otoyola saçıldı

Zırhlı kamyonun kapağı açılınca yüz binlerce dolar otoyola saçıldı
ABD özel kuvvetleri Yemen sınırına konuşlandı!

ABD özel kuvvetleri Yemen sınırına konuşlandı!
Kayıp Malezya uçağı yerine 2 gemi enkazı bulundu

Kayıp Malezya uçağı yerine 2 gemi enkazı bulundu
Rakka’da sel: 3 ölü

Rakka’da sel: 3 ölü
Myanmar'daki madende atık yığını çöktü: 14 ölü

Myanmar'daki madende atık yığını çöktü: 14 ölü