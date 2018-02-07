Trump'tan büyük gövde gösterisi!

ABD Başkanı Trump'ın Pentagon'dan Washington’da büyük bir askeri geçit töreni düzenlenmesi talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Beyaz Saray Sözcüsü Sanders "Başkan Trump, her zaman ülkemizin güvenliği için her gün hayatlarını riske atan Amerika’nın büyük askerlerinin destekçisi oldu. Savunma Bakanlığından tüm Amerikalıların takdirlerine sunulacak bir kutlama arayışına girmesini istedi" dedi

Trump'tan büyük gövde gösterisi!
Washington Post gazetesinin iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump’ın 18 Ocak’ta Pentagon’da generallerle bir araya geldiği sırada söz konusu askeri geçit töreniyle ilgili niyetini dile getirdiği iddia edildi.

Haberde, Trump'ın geçen yıl Paris’te Bastille Günü anma törenleri kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un davetlisi olarak katıldığı  askeri törenden etkilendiği için böyle bir talepte bulunduğu ileri sürüldü.
 
Pentagon’un Trump’ın bu ifadesini talimat olarak aldığına dikkat  çekilen haberde, Amerikan medyasına konuşan bazı savunma yetkilileri, askeri  geçit töreni için plan yapmaya başladıklarını açıkladı.
 
CNN’e konuşan Pentagon sözcülerinden Charlie Summers da Pentagon’un askeri geçit töreni planının henüz olgunlaşmadığını ancak muhtemel tören için 11  Kasım'ın düşünüldüğünü ifade etti.
 
Konuyla ilgili haberlerin medyada çıkması üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders’tan açıklama geldi.
 
Sanders, “Başkan Trump, her zaman ülkemizin güvenliği için her gün  hayatlarını riske atan Amerika’nın büyük askerlerinin destekçisi oldu. Savunma  Bakanlığından tüm Amerikalıların takdirlerine sunulacak bir kutlama arayışına  girmesini istedi” dedi.

AA


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