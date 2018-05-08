Trump'tan flaş İran kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Trump telefon görüşmesinde Macron'a,İran'la nükleer anlaşmadan çekileceğini söyledi

08 Mayıs 2018, Salı 19:17
Trump'tan flaş İran kararı

ABD PİŞMAN OLACAK DEMİŞTİ


İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesine ait füzelerin müzakere konusu edilmeyeceğini, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkması durumunda pişman olacağını söyledi.

'MÜZAKERE ETMEYECEĞİZ'

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceklerini söylemişti.

İRAN'DAKİ NÜKLEER FÜZELER


Kimyasal, nükleer ve biyolojik başlık taşıyabilme kabiliyetine sahip balistik füzeleriyle Avrupa’nın birçok noktası, Asya ve Afrika'nın büyük bölümü ile Ortadoğu'yu vurma potansiyeline sahip İran'ın bu kapasitesi, başta İsrail olmak üzere bölge ülkeleri tarafından tehdit olarak algılanıyor. İran yönetimi yaklaşık 30 yıldan bu yana Rusya ve Kuzey Kore'den aldığı destekle menzili 300 ila 3 bin kilometre arasında değişen Şahab, Siccil, Kadr, Kıyam, Aşura ve Hurremşehr gibi balistik füzelere sahip.

'TARİHİN EN KÖTÜ ANLAŞMALARINDAN BİRİ'


2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Trump'a göre bu, 'ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri.'
 

İRAN'DAN İLK TEPKİ

İran’dan ilk açıklama Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Araqchi’den geldi. IRNA’nın haberine göre Fransa, İngiltere, Almanya ve Brüksel'deki Avrupa Birliği'nden gelen elçiler ile yaptığı görüşme sonrasında konuşan Abbas Araqchi, "İran, ABD ve Avrupa’nın duruşunu yakından izliyor ve ABD'nin kendi çıkarları doğrultusundaki kararına tepki verecek."dedi.



Trump, İran kararını bugün açıklayacak Trump, İran kararını bugün açıklayacak
Ruhani: Nükleer anlaşma bozulursa hızla kaldığımız yere döneceğizRuhani: Nükleer anlaşma bozulursa hızla kaldığımız yere döneceğiz
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: ABD pişman olacakİran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: ABD pişman olacak


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Trump'ın açıklaması öncesi Brüksel'de hareketli dakikalar

Trump'ın açıklaması öncesi Brüksel'de hareketli dakikalar
Netanyahu: İran, Akdeniz'de her ülke için tehdit

Netanyahu: İran, Akdeniz'de her ülke için tehdit
İdlib'e hava saldırısı: 3 ölü

İdlib'e hava saldırısı: 3 ölü
Beyni yıllarca burnundan akmış!

Beyni yıllarca burnundan akmış!
Çin, Kore Yarımadası'ndaki gelişmelerden memnun

Çin, Kore Yarımadası'ndaki gelişmelerden memnun
Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 26,6 arttı

Rusya'nın dış ticaret fazlası yüzde 26,6 arttı
İtalya'nın ekonomisi tehlikede

İtalya'nın ekonomisi tehlikede
Kuzey Kore Güney'den uçuş rotası açmak istiyor

Kuzey Kore Güney'den uçuş rotası açmak istiyor
Fas ve İspanya'dan DEAŞ'a karşı ortak operasyon

Fas ve İspanya'dan DEAŞ'a karşı ortak operasyon
Yunanistan'dan bir skandal karar daha! İltica talebi kabul edildi

Yunanistan'dan bir skandal karar daha! İltica talebi kabul edildi
Roma'nın merkezinde otobüs alev aldı

Roma'nın merkezinde otobüs alev aldı