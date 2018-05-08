Trump'tan flaş İran kararı

ABD PİŞMAN OLACAK DEMİŞTİ

'MÜZAKERE ETMEYECEĞİZ'

İRAN'DAKİ NÜKLEER FÜZELER

'TARİHİN EN KÖTÜ ANLAŞMALARINDAN BİRİ'

İRAN'DAN İLK TEPKİ

Trump, İran kararını bugün açıklayacak

Ruhani: Nükleer anlaşma bozulursa hızla kaldığımız yere döneceğiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: ABD pişman olacak

Mehmet Nuri Turan

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesine ait füzelerin müzakere konusu edilmeyeceğini, ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkması durumunda pişman olacağını söyledi.İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceklerini söylemişti.Kimyasal, nükleer ve biyolojik başlık taşıyabilme kabiliyetine sahip balistik füzeleriyle Avrupa’nın birçok noktası, Asya ve Afrika'nın büyük bölümü ile Ortadoğu'yu vurma potansiyeline sahip İran'ın bu kapasitesi, başta İsrail olmak üzere bölge ülkeleri tarafından tehdit olarak algılanıyor. İran yönetimi yaklaşık 30 yıldan bu yana Rusya ve Kuzey Kore'den aldığı destekle menzili 300 ila 3 bin kilometre arasında değişen Şahab, Siccil, Kadr, Kıyam, Aşura ve Hurremşehr gibi balistik füzelere sahip.2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Trump'a göre bu, 'ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri.'’dan ilk açıklamai’den geldi. IRNA’nın haberine göre Fransa, İngiltere, Almanya ve Brüksel'deki Avrupa Birliği'nden gelen elçiler ile yaptığı görüşme sonrasında konuşan Abbas Araqchi, "İran, ABD ve Avrupa’nın duruşunu yakından izliyor ve ABD'nin kendi çıkarları doğrultusundaki kararına tepki verecek."dedi.