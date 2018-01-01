Trump'tan 'İran' paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'da insan haklarıyla birlikte ülkenin serveti yağmalanıyor. Değişim zamanı." değerlendirmesinde bulundu

01 Ocak 2018, Pazartesi 18:44
Trump'tan 'İran' paylaşımı
Yeni yıla ailesiyle Florida'daki evinde giren ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından İran ile ilgili mesajlar paylaştı.

İran'ın, selefi Barack Obama yönetimiyle imzaladığı korkunç anlaşmaya rağmen her düzeyde başarısız olduğunu savunan Trump, "Büyük İran halkı yıllardır baskı altında. Gıda ve özgürlüğe aç. İran'da insan haklarıyla birlikte ülkenin serveti yağmalanıyor. Değişim zamanı." ifadelerini kullandı.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ


Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin çağrısı olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek birçok kente yayılmıştı.

Devlet yetkililerinin yaptıkları açıklamalara göre, eylemlerin başladığı geçen perşembe gününden bu yana ülke genelinde 12 kişi hayatını kaybetti.


 

SOSYAL MEDYA YASAKLARI DÜNYA GÜNDEMİNDE


İran'da sosyal medya kullanıcıları protesto fotoğrafları ve videoları paylaşarak gösterilerin devamı için çağrılar yapmaya devam ediyor.

Twitter'da #IranProtests (#İranProtestoEdiyor) etiketiyle binlerce mesaj paylaşılmış durumda. Farsça #ÜlkeGenelindeProtesto etiketi de en çok kullanılan etiketler arasında.

Hükümeti destekleyen sosyal medya kullanıcıları da Twitter'da aktif. Çok sayıda kullanıcı, ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan protestoların 'İran'ın düşmanları' tarafından kullanıldığını savunuyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ


İran'da işsizlik, yükselen enflasyon ve yolsuzluğa karşı başlayıp hükümet karşıtı gösterilere dönüşen eylemler ülke genelinde giderek yayılmış, çıkan olaylarda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

AA

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