Trump'tan istihbarat uzmanına: Bu hoş Koreli hanım...

Nazlı Erdol

'ın'te bir istihbarat analistine 'hoş Koreli bir hanım' diye hitap ettiği ve Kuzey Kore ile müzakerelerde bu kadının da yer almasını önerdiği öne sürüldü.'un haberine göresöz konusu ifadeyi, geçen sonbahar rehine politikası üzerine uzman olan bir istihbarat analisti,'da uzun süredir rehin tutulan bir aileyle ilgili kendisine brifing verirken yaptı. Brifingin ardından, uzmana "Nerelisin?" diye sordu. Uzman da "" yanıtını verdi. Ancak bu cevap kendisine yeterli gelmeyen Trump "Senin insanların nereli?" diye bir soru daha yöneltti. Uzman da ailesinin Koreli olduğunu belirtinceyanındaki danışmanına döndü ve bu 'hoş Koreli hanımın' nedenile müzakere heyetinde yer almadığını sorguladı.