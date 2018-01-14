Trump'tan istihbarat uzmanına: Bu hoş Koreli hanım...

Trump
'ın Oval Ofis
'te bir istihbarat analistine 'hoş Koreli bir hanım' diye hitap ettiği ve Kuzey Kore ile müzakerelerde bu kadının da yer almasını önerdiği öne sürüldü.
NBC News
'un haberine göre Trump
söz konusu ifadeyi, geçen sonbahar rehine politikası üzerine uzman olan bir istihbarat analisti, Pakistan
'da uzun süredir rehin tutulan bir aileyle ilgili kendisine brifing verirken yaptı. Brifingin ardından Trump
, uzmana "Nerelisin?" diye sordu. Uzman da "New York
" yanıtını verdi. Ancak bu cevap kendisine yeterli gelmeyen Trump "Senin insanların nereli?" diye bir soru daha yöneltti. Uzman da ailesinin Koreli olduğunu belirtince Trump
yanındaki danışmanına döndü ve bu 'hoş Koreli hanımın' neden Kuzey Kore
ile müzakere heyetinde yer almadığını sorguladı.
Nazlı Erdol