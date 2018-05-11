, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.Sanders, açıklamasında, "Başkan Donald J. Trump, yemin ederek bugün görevine başlayan Malezya'nın yeni Başbakanı Mahathir Muhammed'i tebrik ediyor. Başkan ayrıca rekabetçi ve barışçıl seçim sürecine katıldıkları için tüm Malezya halkını da tebrik ediyor." ifadelerini kullandı.Açıklamada,ilearasındaki ikili ilişkilerin önemine de temas edilirken, ABD-Malezya Kapsamlı Ortaklığının güçlendirilmesi ve hem bölgesel hem de uluslararası meydan okumalara karşı ortak adımlar atılması konusuna da vurgu yapıldı., Malezya Devlet Sarayı'nda dün düzenlenen törende yemin ederek resmi olarak ülkenin 7. başbakanı olmuştu.