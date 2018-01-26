Trump'tan 'özür dilemeye hazırım' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, aşırı sağcı örgüt Britain First’ün (Önce Britanya) videolarını paylaştığı için özür dilemeye hazır olduğunu söyledi

Trump'tan 'özür dilemeye hazırım' açıklaması
İngiliz ITV televizyonuna konuşan Donald Trump, kasım ayında videolarını Twitter üzerinden paylaştığı aşırı sağ örgüt Britain First ile ilgili, “Eğer bunların korkunç insanlar, korkunç ve ırkçı insanlar olduğunu söylüyorsanız ve özür dilememi isterseniz, tabii ki özür dilerim.” dedi.

Britain First hakkında bilgisi olmadığını belirten Trump, “Onlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bugün de okuduğum pek az şey dışında bilgim yok. Belki bu İngiltere’de büyük bir haber oldu ama ABD’de büyük bir haber değildi.” diye konuştu.

İslamofobik videolar paylaşımıyla ilgili savunmasını sürdüren Trump, “(Britain First) Teröre ait bir kaç tasvirleri vardı. Paylaştım. Çünkü terörle mücadeleye inanıyorum. Bu, terörün tasviriydi.” değerlendirmesini yaptı.

Trump kasım ayında Twitter hesabından Britain First liderlerinden Jayda Fransen'in yayınladığı 3 İslamofobik videoyu yaklaşık 45 milyon takipçisiyle paylaşmıştı.

İngiliz kamuoyunda tepki çeken paylaşımların ardından Başbakan Theresa May de aşırı sağcı örgütün videolarını paylaşmasından ötürü Trump'ı eleştirmişti.

AA


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