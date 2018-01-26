Trump'tan 'özür dilemeye hazırım' açıklaması

Nazlı Erdol

İngiliz ITV televizyonuna konuşan, kasım ayında videolarınıüzerinden paylaştığı aşırı sağ örgütile ilgili, “Eğer bunların korkunç insanlar, korkunç ve ırkçı insanlar olduğunu söylüyorsanız ve özür dilememi isterseniz, tabii ki özür dilerim.” dedi.hakkında bilgisi olmadığını belirten Trump, “Onlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bugün de okuduğum pek az şey dışında bilgim yok. Belki bu İngiltere’de büyük bir haber oldu ama ABD’de büyük bir haber değildi.” diye konuştu.videolar paylaşımıyla ilgili savunmasını sürdüren Trump, “(Britain First) Teröre ait bir kaç tasvirleri vardı. Paylaştım. Çünkü terörle mücadeleye inanıyorum. Bu, terörün tasviriydi.” değerlendirmesini yaptı.Trump kasım ayındahesabından Britain First liderlerinden'in yayınladığı 3 İslamofobik videoyu yaklaşık 45 milyon takipçisiyle paylaşmıştı.İngiliz kamuoyunda tepki çeken paylaşımların ardındande aşırı sağcı örgütün videolarını paylaşmasından ötürü Trump'ı eleştirmişti.