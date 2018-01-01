Trump'tan Pakistan'a yardımı kesme tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, İslamabad yönetimini 'terörizme güvenli liman sağlamakla' suçlayarak Pakistan'a yapılan dış yardımı kesme tehidinde bulundu

Trump'tan Pakistan'a yardımı kesme tehdidi
ABD BaşkanıTrump, Twitter'dan yazdığı mesajında "ABD aptalca bir şekilde son 15 yılda Pakistan'a 33 milyar dolardan fazla yardım sağladı. Ancak liderlerimizin aptal olduğunu sanan onlar, bize yalandan ve üçkağıttan başka bir şey vermedi" dedi.
 

'AFGANİSTAN'DA AVLADIĞIMIZ TERÖRİSTLERE SIĞINACAK LİMAN VERDİLER'


Trump mesajında "Çok az yarım yaparak Afganistan'da avladığımız teröristlere sığınacak liman sağladılar. Artık değil!" ifadelerini kullandı.

New York Times gazetesi geçen hafta Trump yönetiminin halihazırda bu ülkeye terörle mücadele için verilmesi planlanan ancak gecikmiş olan 255 milyon dolarlık yardımı vermemeyi ciddi şekilde düşündüğünü duyurmuştu.

İki ülke ilişkileri Trump'ın ağustos ayındaki 'Pakistan sıklıkla kaos, şiddet ve terörün temsilcilerine güvenli liman sağlıyor" sözlerinin ardından kötüleşmişti.

Trump son yayınlanan ulusal güvenlik stratejisi belgesinde de "Her yıl Pakistan'a çok büyük miktarda ödeme yapıyoruz. Yardımcı olmalılar" demişti.
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