Trump'tan Pakistan'a yardımı kesme tehdidi

'AFGANİSTAN'DA AVLADIĞIMIZ TERÖRİSTLERE SIĞINACAK LİMAN VERDİLER'

Nazlı Erdol

, Twitter'dan yazdığı mesajında "ABD aptalca bir şekilde son 15 yılda Pakistan'a 33 milyar dolardan fazla yardım sağladı. Ancak liderlerimizin aptal olduğunu sanan onlar, bize yalandan ve üçkağıttan başka bir şey vermedi" dedi.Trump mesajında "Çok az yarım yaparak Afganistan'da avladığımız teröristlere sığınacak liman sağladılar. Artık değil!" ifadelerini kullandı.gazetesi geçen hafta Trump yönetiminin halihazırda bu ülkeye terörle mücadele için verilmesi planlanan ancak gecikmiş olan 255 milyon dolarlık yardımı vermemeyi ciddi şekilde düşündüğünü duyurmuştu.İki ülke ilişkileri Trump'ın ağustos ayındaki 'sıklıkla kaos, şiddet ve terörün temsilcilerine güvenli liman sağlıyor" sözlerinin ardından kötüleşmişti.Trump son yayınlanan ulusal güvenlik stratejisi belgesinde de "Her yıl Pakistan'a çok büyük miktarda ödeme yapıyoruz. Yardımcı olmalılar" demişti.