Trump'tan uyuşturucu satıcılarına en yüksek ceza önerisi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin uyuşturucu sorununun güç ve kararlılık gösterilmeden asla çözülemeyeceğini, uyuşturucu satıcılarına en yüksek cezanın verilebileceğini söyledi

Trump'tan uyuşturucu satıcılarına en yüksek ceza önerisi
Beyaz Saray'da düzenlenen ve açılışını First Leydi Melania'nın yaptığı afyon salgını konulu toplantıda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, yüzlerce kişiyi öldüren uyuşturucu satıcılarının büyük bölümünün cezaevine bile girmediğini vurguladı.

ABD Başkanı, "Birini vurursanız, size ömür boyu hapis, idam cezası verirler. 2 bin 3 bin kişiyi öldürebilen bu insanlara ise hiçbir şey olmuyor. Bazı ülkelerin çok hem de çok katı cezaları var, en yüksek ceza. Yeri gelmişken buralarda bizdekinden çok daha az uyuşturucu sorunu bulunuyor. Yani biz de cezalar konusunda çok sert olacağız" ifadesini kullandı.

Donald Trump, daha önce de uyuşturucu satıcılarına idam cezası verilmesi yönünde imada bulunmuş, sorunun çözümünü bildiğini ancak ülkenin henüz buna hazır olup olmadığından şüphe duyduğunu ifade etmişti.

Melania Trump da çok sayıda kişinin sevdiklerini uyuşturucuya kurban verdiğine dikkati çekerek "Bunu değiştirmeliyiz" dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, ülkede reçeteli olanlar dahil afyon, eroin ve fentanil nedeniyle 2016'da 42 bin kişi hayatını kaybetti.

AA


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