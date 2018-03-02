Trump'tan uyuşturucu satıcılarına en yüksek ceza önerisi

Nazlı Erdol

'da düzenlenen ve açılışınının yaptığı afyon salgını konulu toplantıda konuşan, yüzlerce kişiyi öldüren uyuşturucu satıcılarının büyük bölümünün cezaevine bile girmediğini vurguladı.ABD Başkanı, "Birini vurursanız, size ömür boyu hapis, idam cezası verirler. 2 bin 3 bin kişiyi öldürebilen bu insanlara ise hiçbir şey olmuyor. Bazı ülkelerin çok hem de çok katı cezaları var, en yüksek ceza. Yeri gelmişken buralarda bizdekinden çok daha az uyuşturucu sorunu bulunuyor. Yani biz de cezalar konusunda çok sert olacağız" ifadesini kullandı., daha önce de uyuşturucu satıcılarına idam cezası verilmesi yönünde imada bulunmuş, sorunun çözümünü bildiğini ancak ülkenin henüz buna hazır olup olmadığından şüphe duyduğunu ifade etmişti.da çok sayıda kişinin sevdiklerini uyuşturucuya kurban verdiğine dikkati çekerek "Bunu değiştirmeliyiz" dedi.ne göre, ülkede reçeteli olanlar dahil afyon, eroin ve fentanil nedeniyle 2016'da 42 bin kişi hayatını kaybetti.