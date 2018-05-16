İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu’da attığı adımların, ülkesi ile Avrupalı müttefiklerinin arasını açtığını yazdı.

BBC, Trump’ın İran ve Kudüs kararlarına ilişkin yayımladığı analizlerde, Trump yönetiminin Ortadoğu politikasının Avrupalı müttefiklerinde hüsrana neden olduğuna ve ABD’ye olan güveni sarstığına dikkati çekti.

İngiliz yayın kuruluşu, Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararından sonra ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve bununla bağlantılı Gazze’deki İsrail saldırılarının ABD ile Avrupa arasındaki ayrılığı çok daha görünür hale getirdiğini vurguladı.

Analizlerde, “Asıl olarak, Trump’ın geçen hafta İran nükleer anlaşmasından vazgeçmesi ABD’nin transatlantik müttefiklerini şaşkına çevirdi. Bu kararın ardında herhangi bir stratejinin izini bulmaya çalışıyorlar ve var olmayan cevapları el yordamıyla arıyorlar.“ ifadesi kullanıldı.

Kudüs kararını etkileyen faktörler

BBC, Trump’ın Kudüs kararıyla ilgili de şu değerlendirmelere yer verdi:

“Bay Trump ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımaya karar verdi çünkü seçim vaatlerini yerine getirmekten hoşlanıyor. Ayrıca büyük, tarihi hamleler yapmayı da seviyor, özellikle de seleflerinin sonuç alamadığı yerlerde sonuç alıyorsa. Trumpçı dış politikanın ilkeleri bunlar. Ancak Kudüs konusunda kendi tabanı da lobi yaptı. Buna, Trump’ın yakın çevresindeki Ortodoks Yahudiler üzerinde etkili aşırı sağcı ABD Yahudileri dahil. Bu taban, Beyaz Saray’daki sofu Hristiyan Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından sesleri yükseltilen Evanjelistleri de kapsıyor.”

Trump’ın Kudüs planının arkasında damadı Jared Kushner ile avukatı Jason Greenblat’ın olduğunu savunan BBC, planın ve kararın çektiği büyük tepkiye rağmen Beyaz Saray’ın “başarılabileceğini düşündüğü detaylı çözüm girişimini ortaya koymaya niyetli olduğunu” kaydetti.

Ancak BBC’ye göre bu planın şansı, Gazze’deki ölümlerden sonra daha da azaldı. Trump'ın Ortadoğu'daki barış müzakerelerindeki en kritik konulardan biri olan Kudüs'te tamamen İsrail tarafına geçtiğini belirten BBC, ABD Başkanının bu tutumunu Gazze’deki İsrail saldırılarına verdiği tepkide de sürdürdüğüne işaret etti.

BBC, Beyaz Saray'ın, Gazze konusunda diğer Avrupalı ülkelerden farklı olarak İsrail ordusunu ölçülü olmaya çağırmadığının altını çizdi.

BBC’ye göre, Filistinlilerin aleyhine bir anlaşmayı kabul etmeye eğilimli Arap ülkeleri bile, Trump’ın Kudüs kararının ve Gazze’deki ölümlerin ardından manevra alanlarının daraldığını görecekler.

AA