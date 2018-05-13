Almanya Maliye Bakanlığı, ABD Başkanı Donld Trump'ın, AB ve bir çok ülkeyi kapsayan çelik ve alüminyuma getirdiği yeni vergilerin 5 bin Alman firmasını etkileyeceğini açıkladı. Vergilerden etkilenen Amerika bağlantılı Alman firmalarının büyük çoğunluğunun tesislerini yüksek vergi ödememek için ABD'ye taşımaya kararlı olduğu belirtildi.

İHRACATIN YÜZDE 42'Sİ OTOMOTİV

Diğer yandan, vergi reformu kapsamında ABD, doğrudan yatırımı arttırabilmek için kurumlar vergisini yüzde 35'den yüzde 21'e düşürerek yeni yatırımcılara imkanlar sunmaya hazırlanıyor. Federal Maliye Bakanlığı uzmanları, ABD'nin vergi reformunun Alman firmalarının ABD'ye kayacağı bunun karşılığında ABD firmalarının ise ABD dışında yatırım yapmayacağından endişe ediyor. ABD'ye kayması düşünülen firmaların yıllık toplam cirolarının 532 milyar Euro olduğu belirtildi.

ABD'ye taşınması düşünülen firmaların başında otomobil sektörünün geldiği belirtildi. Almanya'nın ABD'ye yaptığı yıllık ihracatın yüzde 42'sini otomobil ve yan sanayi ürünleri oluşturuyor

Almanya'da her dört çalışandan biri, Alman sanayisinde ise her iki çalışan biri ihracata bağlı olarak çalışıyor.

AA