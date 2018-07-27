Trump’ın Rahip Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye’ye yaptırım uygulayacağı şeklindeki tehdidine Twitter üzerinden yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Türkiye bir hukuk devletidir ve Türk adaleti herkese eşit mesafededir. Ucuz tehditlere karşı da tahammülümüz yoktur." "

ABD’li muhataplarımız, millet adına hüküm veren Türk yargısının kararlarına saygı duymak zorundadır” dedi.

TEHDİTLE NETİCE ALINAMAZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da tepkisini şu açıklamayla dile getirdi: “ABD yönetiminin açıklamalarının, bir NATO müttefiki olan ülkemize yönelik kullanılan tehditkâr dilin kabul edilmesi mümkün değildir. FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek, Türkiye’ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir."

"Amerika Birleşik Devletleri, kendi çıkarlarına ve müttefiklik ilişkimize daha çok zarar vermeden, bir an önce tavırlarını gözden geçirerek yapıcı bir zemine dönmelidir.”





Andrew Brunson

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ HERKES İÇİN GEÇERLİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter’dan, “Kimse Türkiye’ye dayatmada bulunamaz. Hiç kimsenin tehdidine müsamaha edemeyiz. Hukukun üstünlüğü istisnasız herkes için geçerlidir” paylaşımında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise, şunları söyledi:“Türkiye hukukun üstünlüğünü esas alan köklü bir demokratik geleneğe ve siyasi düzene sahip egemen bir devlettir. Türkiye’ye kimse emir veremez ve tehdit edemez. Türkiye’ye karşı tehditkar bir dil kullanılması kabul edilemez. Ülkemiz ABD ile ilişkilerini düzeltmek için bugüne kadar gereken siyasi iradeyi ortaya koymuş ve üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır."

"ABD Yönetimi’nin ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ve dostluk ilişkilerini hiçe sayan tehditkar mesajlarını kabul etmemiz mümkün değildir.”

Trump’ın Türkiye’ye yönelik yaptırım tehdidinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

ABD’DEN TÜRKİYE’YE BRUNSON TEHDİDİ

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD vatandaşı tutuklu pastör Andrew Brunson’ı serbest bırakmaması durumunda, Türkiye’ye ekonomik yaptırım uygulanacağını açıkladı. Pence, din özgürlüğü konusunda düzenlenen bir konferans esnasında, pastörün serbest kalmaması durumunda, “ABD, Türkiye’ye ağır ekonomik yaptırımlar uygulayacak” dedi. Pence, “ABD Başkanı adına, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve Türk hükümetine bir mesajım var: Pastör Brunson’ı hemen serbest bırakın ya da sonuçlarına hazır olun” ifadelerini kullandı.

PENCE’İN HEMEN ARDINDAN

Pence’in bu çıkışından dakikalar sonra bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi. Trump, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Harika bir Hıristiyan, bir aile adamı ve harika bir insan olan pastör Andrew Brunson’ın uzun süreli tutukluluğuna karşı, ABD Türkiye’ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Çok acı çekiyor. Bu masum din adamı derhal serbest bırakılmalı!” Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu yargılanan Brunson, önceki gün ‘ev hapsi’ kararı verilerek cezaevinden tahliye edilmişti.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Bu arada Mike Pence’in ‘yaptırım’ açıklaması, ABD Senatosu’nun Dış İlişkiler Komisyonu’nda ‘Türkiye’ye yönelik yaptırım tasarısı görüşülmeden hemen önce geldi. Henüz tartışma aşamasındaki tasarı, ABD Hazine Bakanlığı’ndan uluslararası mali kuruluşlara Türkiye aleyhine çağrı yapmasının önünü açıyor.