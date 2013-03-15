Dünya'da 70'den fazla ülkede uzmanların tercihi Kryolan, güzelliğe önem veren kadınlarla Trump Alışveriş Merkezi'nde buluşacak ve mükemmel makyajın sırlarını paylaşacak. Berlin, Londra, Paris gibi ülkerlerde eğitim almış ve ülkemizde de eğitmenlik yapan Kryolan Ürün Müdürü TuğçeDilaver'in ders vereceği makyaj atölyesinde her hafta farklı konseptler işlenecek.





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GECE MAKYAJI'NIN PÜF NOKTALARI 16 MART'TA...



Kryolan Makyaj Atölyesi'nde ilk haftanın konusu gece makyajı... 'Özel bir davette gecenin en şık ve en güzel kadını olmak istiyorsanız nasıl bir makyaj yapmalısınız' sorusunun cevabı Kryolan Makyaj Atölyesi'nde verilecek. Tuğçe Dilaver uygulamalı bir şekilde en şık gece makyajı nasıl yapılır, hangi detaylara dikkat edilir, anlatacak.

Kryolan Gce Makyajı Atölyesi,16 Mart Cumartesi günü 13:00-14:00 saatleri arasında zemin kat Mango mağazası önünde yapılacak. Atölyeye katılmak için Trump Alışveriş Merkezi mağazalarından minimum 50 TL'lik alışveriş yapıp danışmadan katılım kuponunuzu almanız yeterli olucak.

TRUMP ALIŞVERİŞ MERKEZİ, ÇOCUKLARI ÇAĞIRIYOR!



Can Yayınları ve D&R işbirliğiyle düzenlenen Can'lı Kitap Günleri, bu hafta sonu BeReZe Çocuk Tiyatrosu'nu ağırlıyor. Çocuklar önce tiyatro izleyecek, sonra Bilim Şenliği'nde yaratıcılıklarını geliştirecek.





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Lucia Salemi'nin 'Bayan Kaz ve Çikolatalı Pasta', Paolo Comentale'nin 'Akbaba Okula Gidiyor' ve Behiç Ak kitaplarından uyarlşanan gösterileri BeReZe Ak kitaplarından uyarlanan oyun gösterileri BeReZe oyuncuları tarafından sahnneleniyor. 16 Mart Cumartesi günü 1200-13.00 ve 14.00-15.00 saatleri arasında sergilenecek oyunlar tüm çocukların katılımına açık olucak. Çocukalr tiyatronun büyülü dünyası ile tanışacak.

TÜZDER EĞLENCELİ BİLİM ATÖLYESİ KÜÇÜK DAHİLERİ BEKLİYOR

Özel Çocuk Katı'nda düzenlenecek etkinlikte çocuklar keyifli deneylerle ve zeka oyunlaaaaarıyla hem eğlenecek, hem öğrenecek. Çocuklar mumdan tahterevall,, yumurtayı yüzdürelim, pil yapalım, bardağı el değmeden taşıyalım, yanmayan mum, balondan çöp şiş yapalım, uçan balon yapalım,kırmızı lahana, mum yarışı gibi ilginç deneylerle bilmim eğlenceli dünyasını keşfe çıkaracak. TÜZDER Bilim Şenliği 16-17 Mart tarihlerinde 12.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

