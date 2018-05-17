ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir etkinlik sırasında göçmenlere hakaret etti. Trump, bir Kaliforniya şerifinin 1980'lerde Orta Amerika'dan gelen göçmenler tarafından başlatılan MS-13 çetesi konusuna değinmesi üzerine yaptığı açıklamada, "Onlar insan değil, hayvan" ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, "Ülkeye dışarıdan pek çok kişi girmeye çalışıyor ama biz onları durduruyoruz. Ayrıca ülkeden birçok göçmeni çıkarmaya çalışıyoruz, onların ne kadar kötü insanlar olduklarını hayal bile edemezsiniz. Onlar insan değil, onlar hayvan. Onların birçoğunu ülkeden çıkarmaya çalışıyoruz. Onlar zayıf yasalar yüzünden ülkeye hızlıca girebiliyorlar, biz onları yakalıyoruz, sonra serbest bırakıyoruz, sonra ülkeden çıkarıyoruz. Göçmenlik konusunda çok saçma kurallara sahibiz, fakat onlarla ilgileniyoruz" diye konuştu.