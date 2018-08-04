Trump’tan NBA yıldızı James’e: Aptal

James’in, CNN sunucusu Don Lemon ile röportajına ilişkin Twitter hesabından yapığı açıklamada Trump, "LeBron James televizyonlardaki en aptal adamla röportaj yaptı, Don Lemon. LeBron’u zeki gösterdi ki bunu yapmak hiç de kolay değil." ifadelerini kullandı.

"MIKE'I SEVİYORUM"

Trump paylaşımının sonunda da eski NBA yıldızı Michael Jordan’ı kastederek "Mike’ı seviyorum." ifadesine yer verdi. James, LeBron James Aile Vakfı ve Ohio eyaleti Akron Devlet Okulları ile ortak bir inisiyatifle dezavantajlı gruplar için açtığı yeni okul üzerine CNN sunucusu Lemon’a konuşmuştu.

JAMES TRUMP İÇİN NE DEMİŞTİ?

James, röportaj sırasında spor insanları birleştiren bir aktivite iken Trump’ın bunu halkı bölmek için kullandığını ifade etmişti.

Daha önce de CNN’de yayınlanan bir röportajında James, Trump ile asla karşılıklı oturmayacağını söylemişti.



